Coronavirus aktuell: Alle Fälle in Bayern in unserer interaktiven Karte

In Bayern steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Aktuelle Zahlen und News zu Covid-19: In unserer Karte für Bayern sehen Sie täglich die Zahl der Corona-Infizierten für jeden Landkreis.

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus – auch in Bayern. In unserer interaktiven Karte erfahren Sie jeden Tag die aktuellen Zahlen zur Ausbreitung der Krankheit Covid-19 im Freistaat: Von Augsburg und dem Allgäu über München und Nürnberg bis hin zu Regensburg und Würzburg.

Coronavirus in Bayern: Aktuelle Zahlen zu Covid-19

Wir aktualisieren die Karte täglich mit Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Klicken Sie auf einen Landkreis, um die Zahl der Infizierten (pro 100.000 Einwohner) und die Todesfälle pro Region zu sehen. Unter der Karte finden Sie weitere Informationen zu den Zahlen des RKI und zu häufig gestellten Fragen.

Woher haben wir die Daten?

Die Zahlen aus der Karte werden vom Robert-Koch-Institut öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie finden die Daten auf der Internetseite der Nationalen Plattform für geographische Daten.

Woher stammen die Daten des RKI?

Das RKI bekommt die Zahlen von den Gesundheitsämtern in Deutschland elektronisch zugeschickt.

Wie aktuell sind die Zahlen in der Karte?

Das Robert-Koch-Institut aktualisiert die Zahlen zu Infektions- und Todesfällen einmal täglich – stets um Mitternacht. Unsere Redaktion aktualisiert die Karte in diesem Artikel stets am Morgen danach. Wenn Sie in der Karte auf einen Landkreis klicken, sehen Sie, wann die Karte zuletzt aktualisiert wurde.

Warum stimmen die RKI-Zahlen nicht mit Angaben aus anderen Quellen überein?

Die Daten des Robert-Koch-Instituts können sich von den Daten aus anderen Quellen unterscheiden. Der Grund dafür ist die Datenbasis: Das RKI verwendet als einzige Quelle die Angaben der Gesundheitsämter. Es bezieht "keine weiteren Datenquellen oder Prognosen" ein. Das Institut veröffentlicht nur die Covid-19-Fälle, die durch einen Labortest bestätigt wurden. Auch Politik, Krisenstäbe und Behörden beziehen sich nach Angaben des RKI auf die Informationen der Gesundheitsämter. Ein Nachteil der RKI-Zahlen ist ihre zeitliche Verzögerung: Da das Institut die Zahlen aus den Ländern sammelt, hinkt es dem Veröffentlichungszeitraum automatisch für einige Stunden hinterher. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zum Vergleich: Die interaktive Karte der renommierten Johns-Hopkins-Universität weist in der Regel höhere Fallzahlen für Deutschland aus als das RKI. Die Quellenangabe verrät: Die amerikanischen Wissenschaftler stützen sich auf eine breitere Datenbasis. Dazu gehören unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Behörden-Angaben und Medienberichte. Mehr dazu erfahren Sie auf der englischsprachigen Internetseite der Universität.

Lesen Sie dazu auch: Warum die Zahlen zur Corona-Krise ihre Tücken haben

Und außerdem den Gastbeitrag: Wir sollten uns nicht von Fallzahlen regieren lassen

