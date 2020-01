vor 10 Min.

Erster Coronavirus-Fall in Deutschland: Infizierter kommt aus dem Kreis Landsberg

Ein Mann aus dem Kreis Landsberg hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Bisher hat sich das Virus vor allem in China ausgebreitet. Dort gibt es mehr als 100 Todesopfer und Tausende Infizierte.

In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech in Bayern habe sich infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mit. Es handelt sich um einen 33-Jährigen, der bei der international tätigen Firma Webasto in der Konzernzentrale im Kreis Starnberg arbeitet. Das Unternehmen hat auch ein Werk in Utting (Kreis Landsberg).

Der Patient befindet sich nach Angaben der Taskforce Infektiologie des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand, wie es in der Mitteilung hieß. "Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert." Er liegt derzeit auf der Isolierstation im Münchner Klinikum Schwabing. Menschen, die engen Kontakt mit dem Patienten hatten, würden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert. Der Mann aus dem Kreis Landsberg hat Kinder, die in den Kindergarten gehen. "Natürlich denken wir an Kinder und auch an die Kindergärten", betonte der Präsident des LGL, Andreas Zapf.

Coronavirus: Mann aus Kreis Landsberg steckt sich bei chinesischer Kollegin an

Das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL informierten die Öffentlichkeit am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz. Der Mann habe sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt, erklärte Zapf. Zunächst gab es keine weiteren Verdachtsfälle, bei denen Menschen bereits Symptome zeigten. Die Behörden seien damit beschäftigt, herauszufinden, mit wem die Mitarbeiter der Firma Webasto Kontakt hatten. Das müsse jetzt "ganz rasch" gehen.

Derzeit würden 40 Kontaktpersonen in der Firma und der Familie überprüft, sagte der Leiter der Taskforce Infektiologie, Martin Hoch. "Die Zahl kann noch steigen." Der 33-Jährige habe an einer Schulung seiner Firma Webasto teilgenommen, an der auch eine Kollegin aus dem Werk des Unternehmens in Shanghai teilgenommen habe, hieß es weiter. Die Frau habe vor ihrer Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern gehabt, die aus der besonders betroffenen Region Wuhan stammen. Sie sei am 23. Januar wieder zurückgeflogen und habe sich auf dem Heimweg krank gefühlt. Sie befindet sich nach Angaben von Webasto ebenfalls in stationärer Behandlung.

#Coronavirus: #Webasto confirms disease of employees and informs about protection measures. Further information can be found in the press release https://t.co/iZUcEqfFm4 pic.twitter.com/8g5RljgJZD — Webasto Group (@WebastoGroup) January 28, 2020

Den Mitarbeitern in der Stockdorfer Zentrale hat das Management von Webasto für diese Woche freigestellt, ob sie ins Büro kommen wollen, oder lieber zuhause arbeiten. Schon zuvor hatte das Unternehmen sämtliche Dienstreisen nach China für die nächsten zwei Wochen abgesagt.

Gesundheitsministerium: Geringes Risiko, sich mit Coronavirus zu infizieren

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte: "Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, wird von der Taskforce Infektiologie des LGL und vom Robert Koch-Institut (RKI) derzeit als gering erachtet."

Allerdings ist die Art, wie sich der erste Patient in Deutschland infiziert hat, besonders. Die Chinesin, bei der er sich wohl angesteckt hat, hatte zu diesem Zeitpunkt offenbar noch keine Symptome der Krankheit. "Das ist neu, dass wir das so wissen", sagte Hoch. Die Behörden müssten aber noch mit der Chinesin sprechen, um das zu bestätigen. Bisher gingen die Experten davon aus, dass die Krankheit in der Regel erst ansteckend ist, wenn ein Patient Symptome zeigt. Zudem ist der Fall in Landsberg erst die Dritte bekannte Coronavirus-Erkrankung, bei der die Ansteckung außerhalb Chinas stattfand. Bisher handelte es sich bei fast allen der rund 50 erfassten Infektionen in Frankreich, den USA, Thailand und anderen asiatischen Ländern um importierte Fälle.

Mittlerweile sind weltweit fast 2800 Infektionen mit dem von China ausgehenden Virus 2019-nCoV bestätigt. Die Zahl der Toten in China stieg auf über 100 - die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Das neue Virus stammt ursprünglich vermutlich von einem Markt in Wuhan, wo es wohl von dort gehandelten Wildtieren auf den Menschen übersprang. China hat im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung drastische Maßnahmen ergriffen: In der Provinz Hubei wurden mehr als 45 Millionen Menschen weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Fern- und Nahverkehr wurden gestoppt.

Gegen das Coronavirus kann man sich nicht mit einer Impfung schützen

Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung gibt es nicht. Die Symptome können aber mit Medikamenten abgemildert werden.

Nach derzeitiger Einschätzung von Experten verläuft die neuartige Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, möglicherweise sogar ohne Symptome.

Der neue Erreger ist dem Virus hinter der Sars-Epidemie 2002/2003 mit fast 800 Toten sehr ähnlich. Damals hatte es nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischen November 2002 und Juli 2003 lediglich neun Nachweise in Deutschland gegeben. Todesfälle gab es hier nicht. (AZ mit dpa)

