vor 18 Min.

"Fabienne" legt Verkehr lahm: Bahn-Chaos und eine Tote Bayern

Sturmtief "Fabienne" hat in Bayern Schäden angerichtet. 34 Mal rückte die Polizei um Augsburg aus. Im Bahnverkehr gibt es auch am Montag noch Einschränkungen.

Das Sturmtief "Fabienne" ist am Sonntag über weite Teile Bayerns gezogen und hat zahlreiche Schäden verursacht. Auf einem Campingplatz im Landkreis Bamberg wurde eine 78-Jährige am Sonntag von einem Baum erschlagen, wie die Polizei mitteilte. Sie erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Sturm führte auch im Bahnverkehr zu erheblichen Einschränkungen.

Sturmtief "Fabienne" legt Bahnverkehr in Bayern lahm

Auf den Strecken zwischen Crailsheim und Ansbach sowie Crailsheim und Aschaffenburg sei wegen defekter Oberleitungen zunächst kein Bahnbetrieb möglich, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Strecken zwischen Nürnberg und Regensburg, zwischen Ingolstadt und Donauwörth sowie zwischen Plattling und Landshut sind ebenfalls gesperrt.

Auch zwischen München und Freising ist kein Zugverkehr möglich. Reisende ab München sollten die S-Bahnen der Linie S8 bis Flughafen Besucherpark nutzen. Ab Flughafen Besucherpark besteht eine Verbindung mit dem Bus 635 bis Freising. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Besucherpark und Freising wird ab 08.30 Uhr eingerichtet. Wer von Landshut aus reist, sollte zunächst einen Zug nach Mühldorf nehmen. Von dort aus besteht eine Verbindung nach München.

Die S1 in Richtung Flughafen wurde in der Nacht bei München-Feldmoching von einem Blitz getroffen und ist auf dem Streckenabschnitt zwischen Moosach und Oberschleißheim weiter gesperrt. Zwischen den beiden Stationen werde ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis eingerichtet, teilte die Deutsche Bahn am frühen Montagmorgen mit.

Am Sonntagabend hatte es auch auf der DB-Prestigestrecke zwischen Berlin und München, auf den Strecken zwischen Mainz und Mannheim, Frankfurt und Heidelberg sowie Frankfurt und Mannheim Unterbrechungen und Verspätungen gegeben. In Stuttgart, München, Nürnberg, Regensburg und Basel stellte die Bahn Hotel-Züge bereit, um gestrandete Fahrgäste unterbringen zu können.

8 Bilder So fegte das Sturmtief "Fabienne" über Deutschland Bild: Felix Hörhager

Auch der Flughafen Frankfurt - Deutschlands größter Airport - meldete am Sonntagabend Probleme. Aufgrund des Wetters kam es zu Verzögerungen und vereinzelten Flugausfällen. Etwa zwei Dutzend Flüge waren vor allem zwischen 16 und 18 Uhr annulliert worden, wie die Website des Flughafens zeigte. Fluggäste wurden noch am Abend gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

In der Region um Augsburg rückte die Polizei am Sonntagabend zu insgesamt 34 Polizeieinsätzen wegen des Sturmtiefs aus. Wie die Polizei Schwaben Nord am Montag mitteilte, sind in der Nacht zahlreiche Werbetafeln, Verkehrsschilder und Bauzäune umgefallen. Auch Bäume knickten unter starken Winden zusammen. Menschen wurden dabei in der Region aber nicht verletzt.

Stromausfälle in Franken durch Sturmtief "Fabienne"

Auf der Wiesn in München, die am Samstag losgegangen war, warnte die Festleitung gegen 19.20 Uhr erstmals die Besucher vor dem heranziehenden Unwetter. Später empfahl sie den Besuchern, "den Besuch im Außenbereich des Festgeländes zu unterbrechen". Bei Regen und Wind und nach einem Tag voller Bier traten jedoch ohnehin viele den Heimweg um diese Zeit an.

In der Oberpfalz rückte die Polizei wegen des Sturms nach eigenen Angaben zu 330 Einsätzen aus. Bei einem Fest in Neumarkt stürzte ein Baum auf ein Festzelt, sechs Besucher wurden verletzt. Bei Verkehrsunfällen erlitten drei Menschen Verletzungen. Die Autobahn 93 bei Weiden war wegen mehrerer umgefallener Bäume für rund drei Stunden gesperrt. Der Zugverkehr in der Oberpfalz wurde zeitweise komplett eingestellt.

In Würzburg wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum an Kopf und Schulter getroffen, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau wurde von einem Ast am Arm getroffen und ebenfalls verletzt. In Unterfranken rückte die Polizei zu 335 sturmbedingten Einsätzen aus. In Mittelfranken zählte die Polizei rund 400 Einsätze wegen des Sturms.

Im Landkreis Aschaffenburg wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, Bäume stürzten um, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Besonders heftig sei es in Großostheim gewesen. Dort wehte der Wind ein Sportflugzeug um - Kraftstoff lief aus. Verletzte gab es dabei nicht, in dem Flugzeug saß niemand. Außerdem wurde das Baggerschiff eines Kieswerkes umgestoßen. Am Abend waren rund 400 Kräfte im Einsatz. In den Gemeinden Heimbuchenthal und Dammbach ist nach Angaben der Feuerwehr der Strom ausgefallen

Viele Haushalte waren am Sonntagabend ohne Strom. Nach Angaben des Bayernwerks fielen Bäume oder schwere Äste auf Stromleitungen. Besonders betroffen waren zunächst Unter- und Oberfranken - am späteren Abend konnten dort viele Haushalte aber wieder versorgt werden. Zeitweise seien Zehntausende Haushalte ohne Strom gewesen. Auch in Ost- und Oberbayern fiel der Strom aus. (AZ, dpa)

