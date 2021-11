Die Gefahr von Sekten in Corona-Zeiten: Wenn ein Heilsversprechen zum Unheil wird

Plus Viele Menschen suchen Halt und Wahrheit. Seit Corona ist dieses Bedürfnis noch größer geworden. Zwei Sektenaussteigerinnen berichten von ihren Erfahrungen.

Der Markt für Weltanschauungen und Alternativmedizin boomt. Sekten, Heilerinnen und Seher bieten Antworten und versprechen Heil. Das Bedürfnis nach einer höheren Instanz sei essenziell, sagt Barbara Kohout aus Augsburg. „Vor allem in Krisenzeiten sehnt sich der Mensch danach.“ Eine Institution oder einen geistigen Führer brauche der Mensch aber nicht, ergänzt die 82-Jährige sofort. „Die da oben brauchen keine Vermittler.“