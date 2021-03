vor 47 Min.

Haftbefehl in Masken-Affäre: Lobbyist Limberger in Untersuchungshaft

Seit einem Monat werden immer neue Fälle in der Masken-Affäre öffentlich. Nun muss ein erster Beschuldigter in Untersuchungshaft. Es handelt sich um den schillernden Unternehmer Thomas Limberger.

Dramatische Entwicklung in der Masken-Affäre um dubiose Politiker-Geschäfte: Die Generalstaatsanwaltschaft München hat nun einen ersten Beschuldigten verhaften lassen. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um den schillernden Unternehmer Thomas Limberger, 53, der als Schlüsselfigur in der Affäre gilt. Das Oberlandesgericht München habe auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen, teilten die Ermittler mit. Es lägen gegen den Beschuldigten ein dringender Tatverdacht vor und ein Haftgrund. Haftgründe sind zum Beispiel Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Der Bisher war in der Masken-Affäre immer nur von einem Anfangsverdacht die Rede. Die Ermittler teilten weiter mit, dass umfangreiche „vermögenssichernde Maßnahmen“ veranlasst worden seien. Das bedeutet, dass Geld und/oder Vermögenswerte sichergestellt worden sind beziehungsweise Konten gesperrt wurden.

Dem Beschuldigten sei am Donnerstag der Haftbefehl eröffnet und in Vollzug gesetzt worden. Das heißt, Limberger sitzt seit Donnerstagvormittag in Untersuchungshaft. Der Lobbyist gilt als einer der Drahtzieher in der Masken-Affäre. Über die Vereinigung „Internationaler Wirtschaftssenat“ hat Limberger gute Kontakte geknüpft. Er war dort Vorstandsvorsitzender, hat das Amt aber niedergelegt. Über Limbergers weit verzweigtes Firmengeflecht sollen die Millionenprovisionen unter anderem an den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter (CSU) und den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein geflossen sein.

