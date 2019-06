00:32 Uhr

Hat sich Opa an Enkeln vergangen?

54-Jähriger soll zwei Mädchen jahrelang missbraucht haben

Von Anja Ringel

Weil er seine beiden Enkeltöchter über mehrere Jahre sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries vor der Jugendkammer des Landgerichts Augsburg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-jährigen Mann 243-mal sexuellen Missbrauch und schweren sexuellen Missbrauch in drei Fällen vor. Im Januar 2013 soll der Mann sich zum ersten Mal an dem älteren der beiden Mädchen vergangen haben. Sie sei zu dem Zeitpunkt 18 Monate alt gewesen, sagt der stellvertretende Pressesprecher des Landgerichts Augsburg, Christian Grimmeisen, gegenüber unserer Redaktion. Die andere Enkelin soll der Angeklagte zum ersten Mal im Jahr 2014 sexuell missbraucht haben, als diese sechs Monate alt war, so die Anklage. Sie soll bis zu ihrem vierten Lebensjahr Opfer ihres eigenen Großvaters gewesen sein.

Der Mann wurde im August 2018 festgenommen. Am ersten Verhandlungstag hat der 54-Jährige über seine Anwältin Bettina Grupp eine Stellungnahme verlesen lassen. In einem Teilgeständnis räumte der Mann einige der Vorwürfe ein. Die Juristin sagt jedoch, dass es im Hinblick auf die Häufigkeit und Intensität der Vorfälle eine große Diskrepanz zwischen der Anklage und den Äußerungen ihres Mandanten gebe. Nachdem die Eltern der beiden Kinder und ein Polizeibeamter bereits ausgesagt haben, wird der Prozess nächste Woche mit weiteren Zeugen fortgesetzt.

Themen Folgen