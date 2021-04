Hier werden Sie heute geblitzt (wenn Sie zu schnell fahren)

Heute findet der Blitzmarathon 2021 statt. Wo die Blitzer im Regierungsbezirk Schwaben stehen, sehen Sie hier.

Aufgepasst auf den Straßen in der Region: Für 24 Stunden hat die Polizei im Rahmen des Blitzmarathons am heutigen Mittwoch wieder zahlreiche Tempofallen im Raum Schwaben aufgestellt. Es gehe beim Blitzmarathon darum, die Verkehrsteilnehmer wachzurütteln – nicht darum, möglichst viele Verwarnungen und Bußgeldbescheide auszusprechen, so die Polizei. Aus diesem Grund seien die Punkte öffentlich genannt. Wir haben die aufgestellten Blitzer nach den Informationen des Polizeipräsidiums zusammengefasst:

Landkreis Augsburg

Agawang/Häder: Kreisstraße A1 zwischen Agawang und Häder, außerorts (100)

A1 zwischen Agawang und Häder, außerorts (100) Biberbach, Ortsteil Feigenhofen: Kreisstraße A12, außerorts (60)

Bobingen: zwischen Straßberg und Reinhartshausen, Kreisstraße außerorts (80). Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex (30)

Diedorf: B300, Höhe Kreisbauhof, außerorts (80)

Diedorf/Ustersbach: B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen, außerorts (80)

Ettringen: Abschnitt 130, außerorts (100). Ettringen, Abschnitt 460, außerorts (100)

Graben: Untermeitinger Straße, außerorts (100)

Horgau: Hauptstraße innerorts (50)

Horgauergreut: Greuter Straße, innerorts (50)

Königsbrunn: Lechstraße/Benzstraße, Staatsstraße außerorts (70)

Kutzenhausen: B300, Höhe Maingründel, außerorts (80)

Meitingen: Herbertshofen, Kreisstraße A29, Kreisstraße außerorts 70

Mittelneufnach: Reichertshofen, Staatsstraße 2026 Richtung Mittelneufnach, außerorts (70)

Schwabmünchen: Hirschwang, A17, Schwabegger Straße, außerorts (100). Schwabmünchen-Nord: Staatsstraße 2035 Richtung Mittelstetten, außerorts (80). Schwabmünchen-Süd: Südumfahrung, Staatsstraße 2035, außerorts (70)

Schwabmünchen/Untermeitingen: Staatsstraße 2027, außerorts (100)

Thierhaupten: Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Sand, außerorts (80.) Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Rain, außerorts (80)

Westendorf: Staatsstraße 2055, Abschnitt 720, außerorts (100)

Ziemetshausen: B300, außerorts (70)

Zusmarshausen: Augsburger Straße, innerorts (50). Wertinger Straße, innerorts

Landkreis Aichach-Friedberg

Affing , Staatsstraße 2381, Abschnitt 160, Station 0.370, Messrichtung Mühlhausen , Tempo 80.

, 2381, Abschnitt 160, Station 0.370, Messrichtung , Tempo 80. Aichach , B 300 , Parkplatz Höhe Unterwittelsbach (zwischen Kühbach-Süd und Aichach-Nord ), Tempo 80.

, , Parkplatz Höhe Unterwittelsbach (zwischen und ), Tempo 80. Aichach , Münchner Straße ( Staatsstraße ), innerorts, Tempo 50.

, ( ), innerorts, Tempo 50. Aindling , Staatsstraße 2035 zwischen Katzenthal (Gemeinde Affing ) und Weichenberg (Markt Aindling ), Abschnitt 860, Station 2.480, Tempo 100.

, 2035 zwischen Katzenthal (Gemeinde ) und Weichenberg (Markt ), Abschnitt 860, Station 2.480, Tempo 100. Dasing , Wessiszeller Straße ( Kreisstraße AIC 10), innerorts, Tempo 50.

, Wessiszeller Straße ( 10), innerorts, Tempo 50. Kissing , Münchner Straße ( Bundesstraße ), innerorts, Tempo 50.

, ( ), innerorts, Tempo 50. Kissing / Ottmaring , Kreisstraße AIC12, zwischen Kissing und Ottmaring , Tempo 80.

/ , AIC12, zwischen und , Tempo 80. Petersdorf , Staatsstraße 2035 bei Petersdorf , Abschnitt 900, Station 0,5, Messrichtung Augsburg , Tempo 80.

, 2035 bei , Abschnitt 900, Station 0,5, Messrichtung , Tempo 80. Schiltberg , Kreisstraße 2, Abschnitt 130, Station 4,0, beide Richtungen, Tempo 70

Landkreis Neu-Ulm

Altenstadt , Memminger Straße

Altenstadt , Illertisser Straße

, , Illertisser Straße Attenhofen , Römerstraße

, Römerstraße Hegelhofen , Günzburger Straße

, Günzburger Straße Illertissen , Dietenheimer Straße

, Dietenheimer Straße Illertissen , Vöhlinstraße

, Vöhlinstraße Neu-Ulm , B10 im 70er-Bereich in beide Richtungen

, im 70er-Bereich in beide Richtungen Neu-Ulm , beidseitig in der Ringstraße und in der

, beidseitig in der Ringstraße und in der Neu-Ulm , Memminger Straße .

, . Nersingen , Ulmer Straße

, Oberroth , im Bereich des Kindergartens

, im Bereich des Kindergartens Pfaffenhofen , Hermann-Köhl-Straße

, Hermann-Köhl-Straße Pfaffenhofen , Ortsende Richtung Weißenhorn im Bereich mit zugelassenem Tempo 60.

, Ortsende Richtung im Bereich mit zugelassenem Tempo 60. Senden , Richtung Weißenhorn im Bereich Tempo 60

, Richtung im Bereich Tempo 60 Senden , Daimlerstraße (Tempo 30)

, (Tempo 30) Senden , Hauptstraße

, Senden , Richtung Vöhringen im 70er-Bereich

, Richtung im 70er-Bereich Unterroth , Illertisser Straße

, Illertisser Straße Vöhringen , Ulmer Straße (30er-Bereich) und der

, (30er-Bereich) und der Vöhringen , Heerstraße in Illerberg

, Heerstraße in Weißenhorn , Roggenburger Straße

Landkreis Günzburg

Breitenthal Staatsstraße 2018, Tempo 70.

2018, Tempo 70. Bubesheim Staatsstraße 2020, Tempo 100.

2020, Tempo 100. Burtenbach Staatsstraße 2025, Tempo 100.

2025, Tempo 100. Deisenhausen Staatsstraße 2019, Tempo 70.

2019, Tempo 70. Dürrlauingen Kreisstraße GZ 11, Tempo 100.

GZ 11, Tempo 100. Günzburg B 16 , Tempo 70.

, Tempo 70. Günzburg Heidenheimer Straße Richtung Niederstotzingen , Tempo 70.

Richtung , Tempo 70. Jettingen-Scheppach A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart , Zufahrt Burgauer See , Tempo 80.

in Fahrtrichtung , Zufahrt , Tempo 80. Jettingen-Scheppach Staatsstraße 2025, Tempo 100.

2025, Tempo 100. Kammeltal Staatsstraße 2024, Tempo 70.

2024, Tempo 70. Krumbach B 300 auf Höhe Krumbad, Tempo 70.

auf Höhe Krumbad, Tempo 70. Krumbach Karl-Mantel-Straße , Tempo 20.

, Tempo 20. Krumbach Talstraße, Tempo 30.

Talstraße, Tempo 30. Landensberg Staatsstraße 2510, Tempo 50.

2510, Tempo 50. Rettenbach Staatsstraße 2013, Tempo 70.

2013, Tempo 70. Rettenbach Staatsstraße 2013, Tempo 100.

2013, Tempo 100. Neuburg Staatsstraße 2023, Tempo 100.

2023, Tempo 100. Thannhausen B 300 , Tempo 100.

, Tempo 100. Thannhausen Fritz-Kieninger-Straße , Tempo 30.

, Tempo 30. Ursberg Monika-Seemüller-Straße , Tempo 30.

, Tempo 30. Ziemetshausen B 300 , Tempo 70.

Landkreis Dillingen

Aislingen /Weisingen: Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Weisingen (hier gilt Tempo 70).

/Weisingen: 2028, zwischen und Weisingen (hier gilt Tempo 70). Binswangen / Höchstädt : Staatsstaße 2033, zwischen Binswangen und Höchstädt (hier gilt Tempo 80).

/ : Staatsstaße 2033, zwischen und (hier gilt Tempo 80). Blindheim : B 16 zwischen Blindheim und Höchstädt (hier gilt Tempo 100).

: zwischen und (hier gilt Tempo 100). Gundelfingen : Grünbaumberg, Hauptstraße und Schäfstraße (hier gilt überall Tempo 30)

: Grünbaumberg, und Schäfstraße (hier gilt überall Tempo 30) Glött : Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Holzheim Staatsstraße (hier gilt Tempo 70).

: 2028, zwischen und (hier gilt Tempo 70). Hohenreichen: Staatsstraße 2381, zwischen Hohenreichen und Langenreichen (hier gilt Tempo 70).

2381, zwischen Hohenreichen und Langenreichen (hier gilt Tempo 70). Kicklingen : St 2030 bei Kicklingen Staatsstraße (hier gilt Tempo 70).

: St 2030 bei (hier gilt Tempo 70). Lauingen : Ludwigstraße (hier gilt Tempo 30)

: (hier gilt Tempo 30) Wittislingen : Kreisstraße DLG 7, zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen (hier gilt Tempo 100).

Landkreis Donau-Ries

Staatsstraße zwischen Alerheim und Fessenheim ,

zwischen und , Deiningen Hauptstraße ( Staatsstraße )

( ) Donauwörth B16 bei Riedlingen /Posthof

bei /Posthof Donauwörth B25 bei Binsberg

B25 bei B2 zwischen Donauwörth und Monheim

zwischen und Kreisstraße zwischen Sulzdorf und Wemding

zwischen und B25 zwischen Harburg und Möttingen

und Marktoffingen Ortsdurchfahrt (B25)

Ortsdurchfahrt (B25) Umfahrung Mertingen , Möttingen Ortsdurchfahrt (B25)

, Ortsdurchfahrt (B25) Nördlingen Innerer Ring/Wemdinger Straße

Innerer Ring/Wemdinger Straße Nördlingen Kerschensteiner Straße

Kerschensteiner Straße Staatsstraße zwischen Oettingen und Auhausen

zwischen und Rain Neuburger Straße

Straße B16 bei Rain

bei B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth

zwischen und WallersteinB25

Staatsstraße Ortsdurchfahrt Wechingen

Ortsdurchfahrt Staatsstraße zwischen Fessenheim und Wemding

Im Allgäu

Altusried Alpenblickstraße,

Alpenblickstraße, Altusried Alte Leutkircher Straße

Alte Bad Hindelang B 308 Jochstraße, Bundesstraße

B 308 Jochstraße, Bad Wörishofen K MN 29, Abschnitt 100, km 2,25 Kreisstraße

K MN 29, Abschnitt 100, km 2,25 Bad Wörishofen St 2518, Abschnitt 160, Skyline Park, Staatsstraße

St 2518, Abschnitt 160, Skyline Park, Balderschwang K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 Kreisstraße

Biessenhofen B 12 Bundesstraße

Biessenhofen K OAL 5, Kreen Kreisstraße

Buchenberg St 2055 Staatsstraße

St 2055 Buchenberg St 2055/Schwarzerd, Staatsstraße

St 2055/Schwarzerd, Buchloe St 2035, Abschnitt 260, Staatsstraße

St 2035, Abschnitt 260, Dirlewang B 16 , Abschnitt 620 Bundesstraße

, Abschnitt 620 Dirlewang K MN 5, Abschnitt 140 Kreisstraße

K MN 5, Abschnitt 140 Dirlewang Kaufbeurer Str. Ortsstraße

Kaufbeurer Str. K MN 37, Abs. 220, km 1,55 Kreisstraße

Erkheim K MN 37, Abschnitt 120 Kreisstraße

Ettringen K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 - 1,8 Kreisstraße

K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 - 1,8 Ettringen K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 - 2,2 Kreisstraße

K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 - 2,2 Ettringen St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 Staatsstraße

St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 Germaringen B 12 Bundesstraße

B 12 Germaringen Reifträgerweg Ortsstraße

Reifträgerweg Haldenwang St 2055/ Kemptener Straße Staatsstraße

St 2055/ Immenstadt i. Allgäu An der Bundesstraße Kreisstraße

An der Immenstadt i. Allgäu K OA 5, Abs. 260, km 1,2 Kreisstraße

K OA 5, Abs. 260, km 1,2 Jengen B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen Bundesstraße

Kaufbeuren Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten Kreisstraße

Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten Kaufbeuren Augsburger Straße Staatsstraße

Kaufbeuren Kemptener Straße Staatsstraße

Kaufbeuren St 2055, Abzw. Aschthal Staatsstraße

St 2055, Abzw. Aschthal Kempten Kaufbeurer Straße Ortsstraße

Kaufbeurer Straße Kempten Schumacherring Ortsstraße

Schumacherring Kempten Thomas-Dachser-Straße Ortsstraße

Kempten KE 14, Wiggensbacher Str. Kreisstraße

KE 14, Wiggensbacher Str. Kempten Lenzfrieder Straße Ortsstraße

Lenzfrieder Straße Kempten Memminger Straße /St 2009, Abs. 640 und 660 Staatsstraße

/St 2009, Abs. 640 und 660 Kempten Oberstdorfer Straße Bundesstraße

Kempten Rottachstraße Ortsstraße

Rottachstraße Kempten Wiggensbacher Straße Ortsstraße

Kettershausen Hauptstraße Staatsstraße

Lamerdingen St. 2035, Abschnitt 380 Staatsstraße

St. 2035, Abschnitt 380 Lautrach St 2009, AS 310, km 1,3, FR Lautrach Staatsstraße

St 2009, AS 310, km 1,3, FR Legau St 2009 Absch. 390 km 1,5 Einm. Mühlweg Staatsstraße

St 2009 Absch. 390 km 1,5 Einm. Mühlweg Lengenwang Hennenschwang Staatsstraße

Hennenschwang Lindau Bregenzer Straße Bundesstraße

Lindau Ludwig-Kick-Straße Ortsstraße

Lindau Oberhochstegstraße Kreisstraße

Oberhochstegstraße Lindenberg B 308, Abschn. 180, km 2,650 Bundesstraße

Markt Rettenach St 2013, Abschnitt 300 Staatsstraße

Markt Rettenbach St 2013, Abschnitt 300 Staatsstraße

St 2013, Abschnitt 300 Marktoberdorf B 16 , Kaufbeurener Straße Bundesstraße

, Marktoberdorf Schwabenstraße Ortsstraße

Schwabenstraße Marktoberdorf-Rieder B 16 , Hauptstraße Bundesstraße

, Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 Kreisstraße

Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM Kreisstraße

Missen St 2006, Abschnitt 100 Staatsstraße

MOD-Bertoldshofen B 472, Hauptstraße Bundesstraße

Nesselwang K 23, Ortsteil Lachen Kreisstraße

Oberroth Hauptstraße , Bereich Kindergarten/ Schule Staatsstraße

, Bereich Kindergarten/ Oberstaufen B 308 Bundesstraße

Oberstdorf B 19, Abschn. 140, km 0,0 Bundesstraße

Ottobeuren St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 Staatsstraße

St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 Ottobeuren St 2013 Kreuzung St 2011 Staatsstraße

St 2013 Kreuzung St 2011 Oy-Mittelberg K OA 34 Kreisstraße

K OA 34 Oy-Mittelberg St 2520 Staatsstraße

St 2520 Pforzen K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF Kreisstraße

Rettenberg St 2007, Abschnitt 140 Staatsstraße a

St 2007, Abschnitt 140 a Rieden a. F. B 16 (Tiefental, Schwarzenbach ) Bundesstraße

(Tiefental, ) Ruderatshofen B 472 Bundesstraße

Salgen St 2037, Abschnitt 180 Staatsstraße

St 2037, Abschnitt 180 Scheidegg Blasenbergstraße(LI 10), Bereich Grundschule Kreisstraße

Blasenbergstraße(LI 10), Bereich Grundschule Schwangau B 17 (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 Bundesstraße

(Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 Seeg K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 Kreisstraße

Sigmarszell B 308, Abs. 120 km 0,250 Bundesstraße

Sonthofen K OA 4, Ab 140, Station 2.50 - 3 Kreisstraße

K OA 4, Ab 140, Station 2.50 - 3 Sonthofen Östliche Alpenstraße Bundesstraße

Östliche Alpenstraße Stötten am Auerberg Heggen Bundesstraße

am Auerberg Heggen Türkheim MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 - 2,0 Kreisstraße

Tussenhausen K MN 23, Abs. 170, km 0,2 - 1,0 Kreisstraße

Unterthingau OAL 3, Beilstein Kreisstraße

Weißensberg Rothkreuz Bundesstraße

Weitnau B 12 Bundesstraße

B 12 Weitnau B 12 Bundesstraße

B 12 Weitnau Heinrich-Nicolaus-Straße Ortsstraße

Weitnau St 2001 Staatsstraße

