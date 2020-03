Hilfen für Bayerns Wirtschaft: Hier sehen Sie die Pressekonferenz live im Stream

vor 19 Min.

Markus Söder (CSU) will in einer Pressekonferenz die geplanten Hilfsmaßnahmen für die bayerische Wirtschaft verkünden.

Über geplante Hilfsmaßnahmen für die bayerische Wirtschaft will Ministerpräsident Markus Söder heute um 12.30 Uhr Auskunft geben. Hier können Sie die Pressekonferenz live verfolgen.

Wie kann die bayerische Wirtschaft die Corona-Krise überstehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute einmal mehr das bayerische Kabinett. Über die Ergebnisse der Beratungen will Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag um 12:30 Uhr Auskunft geben. Gemeinsam mit Finanzminister Albert Füracker, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml will er geplante Hilfsmaßnahmen verkünden und zudem näher darauf eingehen, wie die seit Samstag gültigen Ausgangsbeschränkungen in Bayern eingehalten werden.

Um die Wirtschaft zu schützen wurden bereits diverse Rettungspakete aufgelegt, der Landtag stimmte zudem in der vergangenen Woche einem bis zu zehn Milliarden Euro schweren Rettungsschirm zu, welcher primär Unternehmen aller Größenordnungen bei Liquiditätsproblemen zu gute kommen soll.

Wir übertragen die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Finanzminister Albert Füracker, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml hier live im Stream. Der Beginn ist geplant für 12.30 Uhr, den Livestream finden Sie dann hier an dieser Stelle. (AZ, mit dpa)

