Freie Wähler warnen vor flächendeckender Maskenpflicht an Schulen

Exklusiv Nach den Ferien müssen Kinder und Jugendliche höchstwahrscheinlich wieder Mund-Nasen-Schutz am Platz tragen. Warum die Freien Wähler dagegen sind.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat vor der Sitzung des bayerischen Kabinetts an diesem Mittwoch angekündigt, dass angesichts hoher Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen voraussichtlich wieder eine Maskenpflicht in Klassenzimmern kommt. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag, warnt davor, „aus dem Bauch heraus“ überstürzte Schutzmaßnahmen an Schulen einzuführen.

Koalitionspartner will regionalisierte Corona-Ampel

„Wir Freien Wähler sehen es sehr skeptisch, wieder eine generelle und flächendeckende Maskenpflicht an Schulen einzuführen“, sagte Mehring vor der Sitzung unserer Redaktion. Die Corona-Ampel gebe klar vor, wann welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müssten. „Und noch ist die Schwelle für weitere Schutzmaßnahmen an Schulen nicht erreicht.“ Die Freien Wähler setzten sich für eine regionalisierte Corona-Ampel mit klaren Vorgaben für die einzelnen Schwellenwerte ein.

Fabian Mehring aus dem Kreis Augsburg ist Parlaments-Chef der Freien Wähler in Bayern. Foto: Sven Hoppe, dpa

Mehring erinnert an die kompletten Lockdowns in den vergangenen beiden Schuljahren, als Kinder und Jugendliche monatelang zu Hause im Distanzunterricht lernten. „Wenn wir jetzt die Maskenpflicht einführen und sich die Lage dann Richtung Winter weiter verschärft, haben wir ganz schnell wieder die Debatte, Schulen komplett zu schließen. Dann kommen wir in dieselbe Spirale wie letztes Jahr.“ Schulschließungen aber dürfe es nicht mehr geben.

Söder ließ bislang offen, wie lange die Maskenpflicht an Schulen diesmal gelten soll.

