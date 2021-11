Münchner Missbrauchsgutachten wird bald veröffentlicht

Sehr geehrter Herr Wirsching,

als ich letztens las, dass es allein in Frankreich seit 1950 330000 Fälle von Missbrauch in der Katholischen Kirche

gegeben hat , habe ich mich gefragt, was wohl mit einem weltweit agierenden Unternehmen oder Organisation geschehen würde,

in dem es millionenfachen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gegeben hat und wahrscheinlich noch immer gibt.

Würde es nicht mit allen rechtlichen Mitteln bekämpft oder sogar verboten werden?

Ich glaube nicht. dass es noch wichtig ist, einzelne Personen dafür verantwortlich zu machen, denn das Problem

ist wohl systemimmanent.

Die Katholische Kirche sollte sich auflösen und neu erfinden. Ohne Hierarchien, mit Gleichberechtigung der Frauen und nur dem

eigenen Gewissen verantwortlich .

Warum muss Herr Marx den Pabst fragen, ob er zurücktreten darf?



Da wohl niemand die

