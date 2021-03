vor 30 Min.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: "Der Beschluss hat uns sehr überrascht"

"Wir werden uns in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen", sagt Heinrich Bedford-Strohm.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zeigt sich überrumpelt von den Maßnahmen der Politik an Ostern. Er will nun das Gespräch mit der Politik suchen.

In der Nacht auf Dienstag haben Bund und Länder über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beraten. Das Ergebnis: Vor allem über die Osterfeiertage gelten strenge Regeln. Am Karsamstag dürfen laut dem Beschluss nur die Lebensmittelhändler öffnen. Am Gründonnerstag sollen sogar diese geschlossen bleiben. Außerdem sollen die Kirchen keine Messen abhalten. Die Gläubigen könnten demnach lediglich virtuell zusammenkommen.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm kritisiert den Vorstoß. "Der Beschluss des Corona-Gipfels hat uns sehr überrascht, zumal davon das wichtigste Fest der Christen betroffen wäre", sagt er. Die Kirche will jetzt das Gespräch mit der Politik suchen.

"Wir werden uns in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die bewährten Hygieneschutz-Maßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdiensten haben, nun nicht mehr ausreichen sollen." Anschließend wolle die Kirche in ihren Gremien über die Bitte der Politik beraten.

