„Landtag abberufen!“ ist das kurioseste Volksbegehren der Geschichte

Also das Foto mit dem Wirtshaus versteh ich jetzt nicht so ganz, ist das Stimmungsmache des Artikelverfassers, soll das heißen das sind nur Stammtischbrüder? Warum immer alles in die Rechte Ecke stellen, lasst doch die Bürger entscheiden, Der Verfasser dieses Artikels macht nichts anderes als Linientreue Propaganda.

Es ist Legitimes Recht, bei Unzufriedenheit ein Volksbegehren anzustoßen, das von vornherein in die rechte Ecke zu setzen finde ich für Falsch. Man sollte sich nur mal das verhalten unserer Politiker der Regierenden anschauen (Maskenskandal). Oder den Corona Chaos, ich bin jetzt in Rheinland Pfalz da sieht man das etwas lockerer. Alles in allen gehören diese alten Betonköpfe mal weg, neues Denken ist gefragt. Das sind zu viele Amigos!

Antworten Melden Permalink