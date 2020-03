vor 51 Min.

Live im Stream: Jens Spahn und Markus Söder informieren über Lage

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) und Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) werden heute im Anschluss an die Beratungeni über die aktuelle Lage in der Corona-Krise informieren.

Das bayerische Kabinett und Bundesgesundheitsminister Spahn beraten über das Coronavirus. Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Jens Spahn und Markus Söder live im Stream.

Bayerns Schulen sind bereits seit Montag geschlossen, nun sind auch andere öffentliche Orte wie Cafés, Kinos oder Tanzschulen dicht. Und auch verwaiste Sandkästen, Rutschen, Tennis- und Fußballplätze gehören ab heute zum Alltagsbild im Freistaat.

Um der Corona-Krise Herr zu werden, hat die bayerische Staatsregierung am Montag den Katastrophenfall ausgerufen. Auch wenn es sich dabei in erster Linie um einen organisatorischen Vorgang handelt - der Freistaat ergreift damit weitreichende Maßnahmen im Kampf gegen Corona.

Live im Stream: Jens Spahn und Markus Söder informieren über aktuelle Lage zum Coronavirus

Auch am heutigen Dienstagvormittag wird die bayerische Staatsregierung wieder darüber beraten. In der Staatskanzlei in München kommen am Dienstagvormittag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ministerpräsident Markus Söder sowie das bayerische Kabinett zusammen. Der Ministerrat wird sich vor allem mit dem aktuellen Sachstand zur Ausbreitung des Coronavirus befassen.

Möglicherweise will der Freistaat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus noch weitere Maßnahmen ergreifen. In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen werden Ministerpräsident Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über die wesentlichen Ergebnisse informieren. Auch Gesundheitsministerin Melanie Huml nimmt Stellung zum aktuellen Stand der Dinge.

Pressekonferenz im Livestream: Hier informieren Jens Spahn und Markus Söder über den Stand zum Coronavirus

Die Pressekonferenz mit Jens Spahn und Markus Söder ist für 12 Uhr geplant. Sie wollen die Informationen der Staatsregierung live verfolgen? Bei uns finden sie an dieser Stelle das Video, sobald der Livestream startet - auch nach der Pressekonferenz noch. (AZ)

Themen folgen