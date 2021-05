Offiziell abgesagt: Auch 2021 gibt es kein Oktoberfest in München

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder äußern sich aktuell live zur Wiesn 2021 und weiteren Volksfesten.

Jetzt ist es fix: Auch 2021 wird es in München kein Oktoberfest geben. Das verkündete der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) auf einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). Die Entscheidung sei nach einer Videoschalte mit zahlreichen bayerischen Bürgermeistern getroffen worden, um ein einheitliches Vorgehen zu ermöglichen: "Wir haben uns entschieden, dass die Gesundheit der Bevölkerung höher einzuschätzen ist als das Bedürfnis auf Volksfeste", erklärte Reiter.

Münchens Oberbürgermeister: "Die Chancen für das Oktoberfest werden immer schlechter"

Mit Blick auf die schwankenden Inzidenzen und die großen wirtschaftlichen Verpflichtungen von Schaustellern, Wirten und Veranstaltern und das daraus resultierende Risiko, sei die Absage die einzige Möglichkeit gewesen. Man werde aber versuchen, kleinere dezentrale Feiern im Sommer zu ermöglichen.

Auch eine sogenannte Wirtshauswiesn, also ein Oktoberfest in der Gaststätte, sei „infektiologisch schwieriger“, so Reiter. Auch für weitere Volksfeste wie den Augsburger Plärrer sieht es schlecht aus. Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, dass die Staatsregierung empfehlen werde, auf solche Feste zu verzichten. Bei guter Infektionslage wolle man aber kreative und dezentrale Lösungen unterstützen.

Die Pressekonferenz können Sie hier im Livestream ansehen:

Lesen Sie auch: