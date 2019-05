vor 17 Min.

Regen, Schnee und Graupel - Jetzt kommt der Winter zurück

Am Wochenende wird es nass, kalt und ungemütlich.

Kalte Luft mit Schnee- und Graupelschauern: Zum Wochenende hin wird das Wetter ungemütlich. Ein Meteorologe erklärt, woran das liegt.

Von Maria Heinrich

Wer Mütze, Schal und Handschuhe und seine dicken Wollsocken schon in Kisten verpackt und im Keller verstaut hat, der muss vermutlich zum Wochenende hin seine warme Kleidung wieder hervorkramen. Denn laut Wettervorhersage soll es in den nächsten Tagen ungemütlich kalt und nass werden.

Kalte und feuchte Luft aus Island zieht in südliche Richtung

Dieter Hackenthal, Meteorologe bei Wetterkontor, hat sich die Modelle und Berechnungen für Anfang Mai angesehen und kennt die Ursachen für den Wetterumschwung: "Über Europa ziehen zwei Tiefdruckgebiete auf, eines über Skandinavien, das andere über dem nordöstlichen Balkan." Man müsse sich das in etwa folgendermaßen vorstellen, erklärt der Meteorologe: Die beiden Tiefdruckgebiete drehen sich im Kreis gegen den Uhrzeigersinn und arbeiten sozusagen zusammen. "Sie schaufeln die kalte und feuchte Luft aus Island und vom Nordmeer zu uns in südliche Richtung."

Temperaturen unter zehn Grad Celsius und Schnee

Der Meteorologe geht davon aus, dass die Temperaturen zum Samstag hin in der Region Augsburg und im Allgäu unter zehn Grad fallen werden. Dazu sollte man sich auf Regen-, Graupel- und sogar Schneeschauer einstellen. Denn die Schneefallgrenze wird drastisch sinken. "Am Samstag liegt sie noch bei 1400 Metern, sie kann aber in der Nacht zum Sonntag bis auf 400 Meter abfallen." Auch zum Wochenstart sieht Dieter Hackenthal von Wetterkontor keine Besserung. Erst zum Dienstag sollen die Temperaturen wieder auf über zehn Grad Celsius ansteigen.

Die Vorhersage für Freitag: Zum Freitag knacken die Temperaturen zwar die Zehn-Grad-Marke, mehr als zwölf Grad Celsius wird das Thermometer aber wohl nicht anzeigen. Laut Wetterkontor liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 60 Prozent.

Die Vorhersage für Samstag: Der erste Tag des Wochenendes wird schlagartig ungemütlich. Es ziehen Regen und Schauer auf, die Schneefallgrenze sinkt zum Abend hin auf 1000 Meter. Die Temperaturen liegen an der Donau noch bei neun Grad, in Augsburg bei acht Grad, in Richtung Oberstdorf schaffen sie es nur auf sechs Grad.

Die Vorhersage für Sonntag: Es bleibt weiterhin nass und kalt mit Regen- und Graupelschauern. In Augsburg sind maximal sieben Grad zu erwarten, in Kempten und Oberstdorf maximal fünf und vier Grad. Die Schneefallgrenze sinkt von 1000 Meter bis unter 600 Meter. An den Alpen könnte Schnee fallen, sagt der Experte von Wetterkontor.

Die Vorhersage für Montag: Zum Wochenstart lassen die Niederschläge nach, es bleibt allerdings weiterhin kühl bei sechs bis acht Grad zwischen Alpen und Donau. Die Schneefallgrenze steigt wieder an auf bis zu 800 Meter.

Die Vorhersage für kommende Woche: Erst zum Dienstag rechnet der Meteorologe damit, dass die Temperaturen wieder über die Zehn-Grad-Grenze klettern, dazu sollen immer mal wieder kleine Schauer aufziehen.

Themen Folgen