An diesen Schulen in Bayern fällt morgen am 7. Januar der Unterricht aus Bayern

Die Weihnachtsferien gehen winterlich zu Ende: Am Wochenende dürfte im Freistaat dichter Verkehr mit ebenso dichtem Schneetreiben einhergehen.

Schulausfall in Bayern am Montag, 7. Januar 2019: Gleich in mehreren Schulen fällt morgen wegen der aktuellen Schnee-Lage der Unterricht aus. Hier der Überblick.

Schulausfall morgen in Bayern: In mehreren Städten und Landkreisen haben die Schüler am Montag, 7. Januar 2019, frei. Grund ist die recht chaotische Verkehrslage nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende. Lesen Sie mehr dazu auch hier: Zwei Tote und hunderte Unfälle nach Wintereinbruch - Skiorte abgeschnitten

Hier ist Schulausfall in Bayern morgen am 7.1.19

Wo fällt am Montag, 7. Januar, die Schule in Bayern aus? Hier der Überblick über die aktuell bekannten Schulausfälle im Freistaat nach dem Schnee-Chaos. Quelle ist das Meldesystem des bayerischen Kultusministeriums, Stand ist Sonntagabend, 22.00 Uhr.

Schulausfall wegen Schnee im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Wegen der anhalten Schneefälle entfällt am Montag, 7. Januar 2019, der Unterricht

in Icking an der Grundschule

am Reiner-Maria-Rilke Gymnasium

an der Grundschule in der Jachenau

Grund- und Mittelschule Dietramszell

FOS/BOS Bad Tölz

Berufsschule Bad Tölz und Wolfratshausen.

Schulausfall im Landkreis Miesbach

Auf Grundlage der Empfehlung des Katastrophenschutzes des Landratsamtes Miesbach entfällt der Unterricht am Montag, den 07.01.2019 witterungsbedingt an folgenden Schulen:

Grund- und Mittelschule Hausham

Förderzentrum Hausham

Private Montessorischule Hausham

Gymnasium Holzkirchen

Realschule Holzkirchen

FOS Holzkirchen

Grundschule an der Baumgartenstraße Holzkirchen

Quirin-Regler Grundschule Holzkirchen

Mittelschule Holzkirchen

Private Ganztagsschule Holzkirchen

Grundschule Otterfing

Grund- und Mittelschule Valley

Grundschule Warngau

Grundschule Wall.

Eine Grundversorgung an den Schulen sei aber jeweils gewährleistet, hieß es.

Schulausfälle im Landkreis Traunstein

Der Unterricht an allen Schulen der Großen Kreisstadt Traunstein und an allen Schulen südlich der Linie Chieming- Nußdorf entfällt witterungsbedingt am Montag 07.01.19.

Unterrichtsausfall im Landkreis Günzburg

An der Grundschule Deisenhausen fällt am Montag, 07.01.2019 aufgrund einer technischen Störung der Heizungsanlage der Unterricht aus.

Schüler, die an diesem Tag keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause haben, können in die Schule kommen - die Busse fahren normal. Kinder sollten aber Winterkleidung tragen.

Am Dienstag findet wieder regulär Unterricht statt.

Stadt und Landkreis Lindau

Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse findet im Stadtgebiet Lindau an keiner Schule regulärer Schulbetrieb statt. Eine Betreuung von Kindern, die trotzdem in die Schule kommen, sei aber gewährleistet. Im restlichen Landkreis Lindau werden die Schülerinnen und Schüler befördert. Allerdings weisen Stadt- und Regionalverkehr darauf hin, dass die gesamte Personenbeförderung je nach Witterungslage stark eingeschränkt sein wird.

Ein Schulausfall im Oberallgäu

An der Grund- u. Mittelschule Oy-Mittelberg fällt der Unterricht am 7. Januar wegen der Schneesituation aus.

Alle Schulen im Landkreis Ostallgäu fallen am Montag aus

IM Landkreis Ostallgäu fällt nach Angaben des Meldesystems des bayerischen Kultusministeriums der Unterricht am 7. Januar 2019 an allen Schulen aus.

Was man zu Schulausfall in Bayern wissen muss

Wo gibt es am Montag aktuelle Infos zum Schulausfall in Bayern?

Die großen Radiosender informieren aktuell, wenn an weiteren Orten die Schule ausfallen sollte.

Viele Schüler kommen morgens mit dem Bus zur Schule. Darf man zuhause bleiben, wenn die Straßen verschneit sind?

Wenn der Bus nicht kommt, müssen Schüler oder ihre Eltern selbst dafür sorgen, dass die Schüler zum Unterricht kommen. Allerdings drücken viele Rektoren ein Auge zu, wenn Schüler in einzelnen Fällen zu spät zum Unterricht erscheinen. In extremen Situationen nehmen Schulen oft auch eine Entschuldigung an, wenn ein Schüler gar nicht zum Unterricht erscheint. Es kommt aber immer auf die einzelne Situation an.

Können Eltern zuhause bleiben, wenn bei ihren Kindern spontan die Schule ausfällt?

Wenn die Schule kurzfristig wegen Kälte ausfällt, müssen die Eltern trotzdem zur Arbeit. Das Recht einfach zu Hause zu bleiben um ihre Kinder zu betreuen, haben sie nicht. Zwar regelten der Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und viele Tarifverträge eine "vorübergehender Verhinderung" - ein Schulausfall ist dabei aber nicht erwähnt. (bo)

