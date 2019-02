27.02.2019

Schwaben hat zwei neue Sterne-Restaurants Bayern

Guide Michelin zeichnet Lokale aus. Wahrer „Sterne-Regen“ über Bayern

Schwaben hat jetzt zwei neue Sterne-Restaurants. Im Restaurantführer „Guide Michelin“ ist neben dem „Sartory“ im Hotel Steigenberger Drei Mohren in Augsburg mit Küchenchef Simon Lang auch das „Gams & Gloria“ im Hotel „Das Rübezahl“ in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) mit Küchenchef Michael Bernhard in die Kategorie der Toplokale aufgenommen worden. Für Augsburg ist es sogar das zweite Restaurant mit Sterne-Auszeichnung, denn das „August“ von Christian Grünwald hat zum elften Mal zwei Sterne erhalten.

Insgesamt kann von einem wahren „Sterne-Regen“ über Bayern gesprochen werden. Gleich zehn bayerische Restaurants bekommen heuer im „Guide Michelin“ einen neuen Stern. Das geht aus der neuen Ausgabe des Restaurantführers hervor. In keinem anderen Bundesland gab es eine solche Flut von Auszeichnungen. Das Restaurant „Sosein.“ in Heroldsberg stieg von einem auf zwei Sterne auf – ebenso das „Luce d’Oro“ in Krün und das Restaurant „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“ in Wirsberg. Den ersten Stern gab es für sieben Restaurants – darunter das „Tian“ in München und „Koch und Kellner“ in Nürnberg.

Drei Restaurants in Bayern mussten Sterne abgeben – allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Das „Esszimmer“ in Coburg büßte einen Stern ein. Das „Gourmet Restaurant“ im Münchner Hotel Königshof ist geschlossen, weil das Haus abgerissen und neu gebaut wird und verlor darum seinen Stern. Das Restaurant „Kastell“ in Wernberg-Köblitz verlor gleich alle beide Sterne. Spitzenkoch Thomas Kellermann hatte das Haus im Mai 2018 verlassen. Nichts verändert hat sich in der Spitzengruppe der Drei-Sterne-Restaurants. Mit dem „Atelier“ in München und der „Überfahrt“ in Rottach-Egern hat Bayern nach wie vor zwei davon. Bundesweit gibt es im „Guide Michelin“ 2019 zehn Drei-Sterne-Restaurants. Der Höhenflug der Spitzengastronomie in Deutschland setzt sich fort. 309 Restaurants wurden ausgezeichnet. (AZ, dpa)

