14:47 Uhr

Sie sollte in der Arktis arbeiten: Platzt die Polar-Expedition wegen Corona?

Laura Schmidt will in die Arktis. Noch ist nicht sicher, ob das klappt.

Plus In ein paar Tagen sollte die Augsburgerin Laura Schmidt in die Arktis fliegen und an der größten Polar-Expedition aller Zeiten teilnehmen. Nun steht alles auf der Kippe.

Von Stephanie Sartor

Es sollte das Abenteuer ihres Lebens werden – nun steht alles auf der Kippe. Laura Schmidt, gebürtige Augsburgerin, sollte eigentlich in ein paar Tagen in die Arktis fliegen, um an der größten Polarexpedition aller Zeiten teilzunehmen. Vier Monate lang sollte der Eisbrecher „Polarstern“, der seit mehreren Wochen mit dem Meereis durch die zentrale Arktis driftet, ihr Zuhause sein.

Doch seit einigen Tagen ist die Welt eine andere. In ein Flugzeug zu steigen und nach Norwegen zu fliegen – das war bis vor Kurzem keine große Sache. Nun ist es wegen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und den Reiseeinschränkungen ein riesengroßes Problem. Wissenschaftler erforschen in der Arktis das Klima Wissenschaftler aus fast 20 Ländern, die während der Reise mehrfach ausgewechselt werden, wollen mit ihren Messungen den Einfluss der Arktis auf das Weltklima besser verstehen lernen. Sie erhoffen sich durch die Expedition mit dem Namen „Mosaic“ einen Meilenstein für die Klimaforschung. Bald steht wieder ein Besatzungswechsel an – und dieses Mal sollte Schmidt mit an Bord gehen und als Eisbärenwächterin für die Sicherheit ihrer Kollegen sorgen. Der Eisbrecher „Polarstern“ soll vier Monate lang das Zuhause von Laura Schmidt sein - wenn alles klappt wie geplant. Bild: dpa Geplant war, dass die Wissenschaftler zuerst nach Spitzbergen und dann weiter zum Schiff fliegen. „Aber ich weiß im Moment gar nichts“, sagt die 33-jährige Geografin am Telefon. „Die Airline hat mir geschrieben, dass ich den Flug stornieren soll. Aber ich will da ja nicht als Touristin einreisen, sondern, um zu arbeiten.“ Das Alfred-Wegner-Institut, das die Expedition ins Leben gerufen hat, versuche derzeit, zu klären, ob, wie und wann die neuen Crew-Mitglieder einreisen können. Trotz Corona: Die Biergärten sind voll Seit Wochen steckt Schmidt in den Vorbereitungen. Dazu gehören diverse Blutbilder, Zahnuntersuchungen und ein Fitnesstest – und ein Test auf das neuartige Coronavirus. „Auf einem Parkplatz wurde ein Abstrich gemacht. Zum Glück ist der Test negativ“, sagt Schmidt, die im oberbayerischen Miesbach wohnt. Seit etwa zwei Wochen lebt die junge Frau, die sich seit dem Studium für Eis und Kälte begeistert und schon mehrmals als Guide in Grönland war, in selbstauferlegter Quarantäne, trifft keine Freunde mehr, geht nur ab und an in den Bergen wandern. Und was sie da am vergangenen Wochenende gesehen hat, macht sie sprachlos: „Die Biergärten sind voll. Die Menschen sitzen eng beieinander. Ich kann das einfach nicht verstehen.“ Bei der ganzen Sache geht es längst nicht nur darum, ein einmaliges Erlebnis zu verpassen. Sondern auch um viel Geld. „Meine Existenz hängt davon ab, ich bin auf das Geld angewiesen“, sagt Schmidt, die selbstständig ist. „Es ist einfach schrecklich, so in der Luft zu hängen.“ Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

