Sonnig bis frostig: So wird das Wetter in der Region am Wochenende

Die Menschen in der Region Augsburg und Schwaben können sich am Wochenende über Sonnenschein-Wetter freuen. Die ein oder andere Wolke wird auch dabei sein.

Wird es in Schwaben nach dem Frühlingseinbruch wieder kalt? Das Wetter in Augsburg, Schwaben und Bayern verspricht zum Wochenende Abwechslung.

Glücklich, wer diese Woche tagsüber Zeit hatte - denn draußen schien die Sonne frühlingshaft warm, die Vögel zwitscherten den Temperaturen ein Loblied und beim Spazierengehen hat die eine und der andere sogar schon einen leichten Sonnenbrand bekommen. Kein Wunder, in Augsburg gab es Temperaturen bis zu 13 Grad. Mancherorts wird sich dieser Trend auch am Wochenende und zu Beginn kommender Woche fortsetzen.

Sonnig, aber kalt: So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Das Wochenende wird weitestgehend sonnig, nur in Teilen Bayerns kann es schneien. Dabei wird der Freitag im Freistaat laut deutschem Wetterdienst regnerisch und in höheren Lagen schneit es, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Im Norden zeigt sich im Laufe des Tages ab und zu die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen zwei und sieben Grad.

Auch am Samstag wird es sonnig bei maximal zwei bis acht Grad. Nur im Bereich der Alpen bleibt es bewölkt.

Wetter in Augsburg am Wochenende sonnig bis frostig

Die Nacht zum Sonntag wird mit Temperaturen zwischen minus vier und minus elf Grad frostig. Am Sonntag steigen die Temperaturen dafür bei Sonnenschein wieder auf vier bis neun Grad und die Sonne versteckt sich nur vereinzelt hinter ein paar Wolken.

In Augsburg war es am Freitag noch regnerisch bei vier bis minus zwei Grad. Zum Samstag lichtet sich der Himmel, es scheint von Wolken unterbrochen die Sonne bei fünf bis minus fünf grad. Wer es am Samstag nicht mehr rausgeschafft hat, kann das am Sonntag nachholen.

In Augsburg kann es zwar bis zu klirrenden sieben Grad kalt werden, doch die Sonne soll trotz ein paar Wolken scheinen, und die Höchsttemperaturen liegen bei sieben Grad. Der Sonne-Wolken-Trend setzt sich in Augsburg am Montag bei minus vier bis fünf Grad fort. (dpa, AZ)

