vor 55 Min.

Touristin findet Bärenspuren im Allgäu - Ministerium mahnt zur Vorsicht

In der Nähe von Oberstdorf war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bär unterwegs. Das bestätigt das Umweltministerium und bittet Bürger um besondere Aufmerksamkeit.

Das bayerische Umweltministerium geht davon aus, dass im Allgäu ein Bär unterwegs war. Bei Balderschwang in der Nähe von Oberstdorf hat eine Touristin Anfang Oktober ein Foto von Kotspuren aufgenommen, die Experten zufolge mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Bären stammen.

Bär in Bayern: Fotos dokumentieren, dass das Tier bei Oberstdorf unterwegs war

Erst vergangene Woche ist im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet bei Reutte in Tirol ein Bär gesichtet worden. Womöglich handelt es sich bei dem Bären, der jetzt nahe Oberstdorf nachgewiesen wurde, um dasselbe Tier.

Wie das Umweltministerium mitteilt, gebe es aber keinen Anhaltspunkt, dass der Bär sich noch auf bayerischem Boden befindet. Dennoch bitten die Behörden um erhöhte Aufmerksamkeit. Wanderer und Spaziergänger seien aufgerufen, keine Essensreste in freier Wildbahn zu hinterlassen. Im Falle einer direkten Begegnung ist Abstand zu halten.

Immer wenn es Hinweise auf einen Bären in Bayern gibt, greift das Bärenmanagement des Umweltministeriums. Auch im aktuellen Fall sind Fachleute vor Ort auf der Suche nach weiteren Erkenntnissen. Auch Experten aus dem Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg unterstützen das Netzwerk mit dem Namen "Großer Beutegreifer".

Gemeinsam mit Fachkundigen aus Italien und Österreich haben Mitarbeiter des LfU die Fotos aus Balderschwang gesichtet und verifiziert, ob es sich tatsächlich um Bärenkot handelt. Der Nachweis sei in diesem Fall einwandfrei erbracht, sagte eine Sprecherin des Landesamts für Umwelt auf Anfrage.

Dass es eine Touristin war, die Anfang Oktober nahe Oberstdorf auf die Bärenspuren stieß, sei höchst überraschend. "In der Regel sind Bären eher scheu und unauffällig unterwegs, sie halten sich fern von Menschen und führen ihr Leben weitab der von Menschen bewohnten und begangenen Gebiete."

Zuletzt wurde in Deutschland im Jahr 2006 eindeutig ein Bär nachgewiesen, als der als "Bruno" bekannte Braunbär in Bayern umherstreifte und mehrere Nutztiere riss. Auch in Österreich hat es nach Angaben des LfU noch keinen Zufallsfund von Bärenspuren durch einen Wanderer gegeben. Was häufiger vorkommt, sind dagegen Fotos von Bären, die von Wildkameras festgehalten werden.

So gehen bayerische Behörden mit Hinweisen auf den Bären um

Laut Umweltminister Thorsten Glauber ist der Freistaat Bayern gut auf einen Bären vorbereitet.

Ein Experten-Netzwerk mit dem Namen „Großer Beutegreifer“ ist demnach bereits vor Ort auf der Suche nach weiteren Erkenntnissen. Auch mit den Behörden in Österreich und Italien sei das Umweltministerium im Austausch.

Die Sicherheit der Bevölkerung stehe bei allen Maßnahmen des Ministeriums im Mittelpunkt, sagte Glauber. „Wir werden die Bevölkerung über die weiteren Erkenntnisse auf dem Laufenden halten." (AZ)

