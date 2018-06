vor 55 Min.

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen nach Unwetter Bayern

In weiten Teilen Bayerns kam es am Samstagabend zu Unwettern.

Besonders die Oberpfalz und Unterfranken hat am Samstagabend ein Unwetter erwischt. Auch am Sonntag könnte es in ganz Bayern wieder Gewitter geben.

Biergartenbesuche unter Vorbehalt: Unwetter haben am Samstag im Freistaat für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gesorgt. Vor allem aus der Oberpfalz und Unterfranken meldeten die Polizeipräsidien zahlreiche Einsätze für die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. In der Oberpfalz rückten die Helfer zwischen 14 und 18 Uhr etwa 50 Mal aus. Neben plötzlichen Wassermassen sorgten auch herabfallende Äste oder umgestürzte Bäume für Probleme.

In Regensburg musste ein Festival wegen Starkregens abgebrochen werden. Die 3000 Besucher hätten das Gelände besonnen und friedlich geräumt, berichtete die Polizei am Samstagabend. Auch auf den Autobahnen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Regensburg und Schwandorf kam es zu Problemen - Aquaplaning sorgte für zehn Unfälle. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Glück hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer in Bernhardswald (Landkreis Regensburg): Ein umstürzender Baum fiel auf die Windschutzscheibe und das Dach auf der Beifahrerseite seines Wagens. Der junge Mann war laut Polizei im letzten Moment auf die Fahrspur der Gegenrichtung ausgewichen und kam deshalb einem leichten Schock davon.

Heftiger Regen in Regensburg: Dort musste wegen Starkregens ein Festival abgebrochen werden. Bild: Armin Weigel, dpa

Unwetter in Bayern: Umstürzende Bäume und geräumte Festivals

Auch in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel brachen Veranstalter das Open Air-Festivals "Ekstase" wegen der gefährlichen Witterung ab. Etwa 600 Menschen hätten das Gelände verlassen müssen, berichtete die Polizei.

In der Gegend um Schweinfurt zählten die Rettungskräfte am Samstagabend mehr als 230 Einsätze. Das Rote Kreuz berichtete von umgestürzten Bäumen sowie überfluteten Straßen und Kellern. Zwei Menschen wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Besonders betroffen war laut Rotem Kreuz die kleine Gemeinde Schwebheim. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

DWD: Warnung vor extremen Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte ab dem Nachmittag in allen Teilen Bayerns vor extremen Gewittern gewarnt. Örtlich rechneten die Meteorologen mit bis zu 70 Litern Regen pro Quadratmeter und Hagel mit Korngrößen von etwa vier Zentimetern. Gegen Abend lagen zunächst keine weiteren Warnungen mehr vor.

Für den Sonntag prognostizierten die Meteorologen zunächst sonniges Wetter bei 26 bis 30 Grad. Ab dem Mittag könnten sich dann aber erneut Gewitter bilden, hieß es. (dpa/lby)

