Wetterdienst warnt heute vor Dauerregen und Unwettern in Bayern

Zum Wochenstart wird es in der Region nass. Im Süden Bayerns werden neben Dauerregen auch kräftige Unwetter erwartet.

Zum Wochenstart wird es ungemütlich im Freistaat. Der Deutscher Wetterdienst warnt ab Montagnachmittag vor ergiebigem Dauerregen im Süden Bayerns, der bis Donnerstagmorgen andauern soll. Am Montagabend soll es sogar zu kräftigen Gewittern kommen. Dazu wurde für mehrere Regionen in Süddeutschland eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben, für andere Regionen wie den Landkreis Landsberg am Lech gilt Warnstufe 2. In Augsburg herrscht eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent.

Wetter in Bayern: Nach Unwetter sinken die Temperaturen

Am Dienstag sinken die Temperaturen in Augsburg auf bis zu 15 Grad. Die Sonne lässt sich am regenreichsten Tag der Woche nicht mehr blicken.

Die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes 1 / 7 Zurück Vorwärts Was bedeuten die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Vorabinformation Unwetter: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

Stufe 1 (gelb), Wetterwarnung: Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

Stufe 2 (orange) Warnung vor markantem Wetter: In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 (rot), Unwetterwarnung: Stufe rot ist erreicht, wenn golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Liter pro Stunde erwartet wird. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden und sich über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 4 (violett), Warnung vor extremem Unwetter: Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

So sieht es auch im Rest Deutschlands aus: Überall ist mit Schauern zu rechnen, im Westen Deutschlands kann es Gewitter mit Starkregen geben.

Nach Unwettern: Am Vatertag soll der Regen erst einmal pausieren

Am Mittwoch wird es in Augsburg bei Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad sogar noch etwas kälter. Allerdings lässt der Regen nachmittags langsam nach. Und zumindest in Unterfranken lässt sich dann auch die Sonne wieder ab und zu blicken.

Ein Ausblick auf den Vatertag am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) macht Laune: Die 20-Grad-Marke wird zwar vorerst nicht geknackt, aber regnen soll es nur mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Auch am Wochenende bleibt es im Süden meist trocken. An den Alpen kann es zeitweise regnen. Am Sonntag werden Sonne und bis zu 23 Grad erwartet. (AZ, mit dpa)

Die aktuellen Warnungen des DWD finden Sie hier.

