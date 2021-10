Wildtiere

Eilantrag soll den Gamsabschuss im Allgäu stoppen

Plus In der Kürnach im westlichen Allgäu sollen in diesem Jagdjahr 15 Tiere erlegt werden. Warum der Verein „Wildes Bayern“ die Ausrottung des Bestandes befürchtet und klagt.

Von Jörg Sigmund

Der Streit schwelt schon lange. Er dreht sich um die Gamspopulation in der Kürnach, einem kleinen, bewaldeten Gebirgszug westlich von Kempten, der sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg liegt. Und er entzündet sich am Abschuss der Gämsen. In diesem Jagdjahr sollen nach dem Plan der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt Oberallgäu 15 Tiere erlegt werden. Dagegen hat der Verein „Wildes Bayern“ nun Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg eingereicht. Er befürchtet die Ausrottung der urigen Wildart in diesen vorgelagerten Bergen zu den Alpen.

