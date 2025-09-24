Personalmangel und Arbeitslosigkeit: Wer soll Bayern am Laufen halten?

Der Takt im öffentlichen Nahverkehr wird ausgedünnt, Gaststätten haben häufiger geschlossen und auf Handwerker müssen wir oft viele Wochen warten. Der Fachkräftemangel ist hierzulande auch im Alltag deutlich spürbar. Für Unternehmen wird es immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden, und Studien deuten darauf hin, dass sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen könnte. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boomer in den Ruhestand gehen, fehlen auf einen Schlag Tausende Arbeitskräfte.
Gleichzeitig schwächelt die deutsche Wirtschaft und die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist so hoch wie seit Langem nicht mehr. Wie passt das zusammen? In dieser Folge spricht Marc Keßler mit Matthias Zimmermann aus dem Wirtschaftsressort der Augsburger Allgemeinen über die Gründe für diese paradoxe Lage. Gemeinsam beleuchten sie die Herausforderungen, die der demografische Wandel, die Ausbildungspolitik und das sogenannte Mismatch auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen. Außerdem werfen sie einen Blick auf mögliche Lösungsansätze und die Rolle der Politik.
Links zur Folge:
- Arbeitslosigkeit steigt vor allem in Bayern: Warum die Jobkrise in der Industrie so gefährlich ist
- Nachzügler haben noch Chancen – so lief der Start ins Ausbildungsjahr
- Feiertag streichen, weniger Teilzeit: Mit diesen Maßnahmen sollen die Deutschen wieder mehr arbeiten
- Bayern ist auf Ärzte aus dem Ausland angewiesen
- Warum die Arbeitslosigkeit in Bayern besonders stark wächst
Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.
Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.
„Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ bei Apple Podcasts & Spotify hören
Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Schon gehört?“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.
- „Schon gehört?“ bei Spotify hören
- „Schon gehört?“ bei Apple Podcasts hören
- „Schon gehört?“ bei YouTube hören
- „Schon gehört?“ bei Amazon Music hören
- „Schon gehört?“ bei Deezer hören
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden