Atomkraft

vor 16 Min.

AKW-Aus in Gundremmingen: Wird nun in Bayern der Strom knapp?

Am 31. Dezember wird im Kernkraftwerk Gundremmingen der letzte Reaktorblock C abgeschaltet.

Plus Einst wurde in Gundremmingen ein Viertel der in Bayern produzierten Energie erzeugt. Doch in nur wenigen Tagen wird das Kraftwerk unwiderruflich abgeschaltet.

Von Markus Bär

Nur noch wenige Tage dauert es, dann wird das Kernkraftwerk Gundremmingen im Landkreis Günzburg abgeschaltet. Damit endet eine Ära der Atomstromerzeugung in Bayerisch-Schwaben, die im Dezember 1966 mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks begonnen hatte. Während die Abschaltung in Kreisen von Atomkraftgegnern befürwortet wird, gibt es auch immer wieder kritische Stimmen, denn rein rechnerisch hat das AKW zeitweise rund 30 Prozent des bayerischen Strombedarfs produziert. An dieser Stelle beantworten wir wichtige Fragen.

