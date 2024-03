Ermittlungen gegen früheren Augsburger Bischof Mixa eingestellt

Exklusiv Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Vorwürfe gegen den früheren Augsburger Bischof verjährt seien. Ein Mann hatte gesagt, Mixa habe ihn gegen seinen Willen geküsst.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ihre Ermittlungen gegen den früheren Eichstätter und Augsburger Bischof Walter Mixa Anfang März eingestellt. Das erklärte Oberstaatsanwalt Andreas Dobler unserer Redaktion am Donnerstagvormittag auf Anfrage. Grund der Einstellung sei Verjährung. Ermittelt worden sei wegen des Verdachts auf Nötigung.

Ein heute 39-Jähriger hatte Mixa vorgeworfen, ihn im Jahr 2012 gegen seinen Willen auf den Mund geküsst zu haben. In einer eidesstattlichen Versicherung schilderte der Mann, der in Bayern lebt, Mixa habe in der Schweiz – wo der Mann damals für einen katholischen Sender arbeitete – in der Sakristei einer Hauskapelle mit beiden Händen seinen Kopf "umklammert" und ihn dann "auf den Mund" geküsst.

Kuss-Vorwürfe: Ermittlungen gegen Bischof Mixa eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde darüber vom Bistum Eichstätt informiert, das nach eigenen Angaben erstmalig durch eine Medienanfrage von den Vorwürfen erfahren habe. Die Staatsanwaltschaft Augsburg prüfte die Vorwürfe und ließ den Mann, der Mixa des Übergriffs beschuldigte, als Zeuge einvernehmen. Walter Mixa hatte die Vorwürfe über eine Anwältin "auf das Schärfste als unwahr" zurückgewiesen.

Auch die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen in der Schweiz hatte ein "Strafverfahren" gegen den 82-jährigen Kleriker eröffnet – und auf Anfrage erklärt, es sei mit einem Ermittlungsverfahren in Deutschland vergleichbar. Nach Angaben des Augsburger Oberstaatsanwalts Dobler sei im Februar in Augsburg ein Strafverfolgungsübernahme-Ersuchen aus St. Gallen eingegangen. Gegenstand sei das gleiche Tatgeschehen aus dem Jahr 2012 gewesen. Die Oberstaatsanwaltschaft habe daraufhin, erklärt Dobler weiter, die Schweizer Anzeige gewissermaßen übernommen und beides zu einem Verfahren zusammengeführt. Mit der Einstellung der Ermittlungen in Augsburg gebe es in der Schweiz, was diesen Vorwurf angehe, seines Wissens nach kein weiteres Verfahren mehr, so Dobler.

