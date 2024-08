Polizeieinsatz beim FC Augsburg: Ein Schuss aus dem Nichts

Unerbittlich brennt die Sonne auf das bisschen Grün und das viele Grau ringsherum, sengende Hitze liegt über dem Stadiongelände. Drinnen, in der WWK-Arena, beenden der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach gerade den ersten Bundesliga-Spieltag mit einem spektakulären 4:4. Dann, es ist etwa 17.30 Uhr, draußen ein Knall. Er kommt aus einem abgegrenzten Bereich, dort, wo sich Polizisten in Rufbereitschaft aufhalten. Aus der Dienstwaffe eines Beamten ist ein Schuss abgegeben worden. Das Projektil durchschlägt zuerst die Scheibe eines Dienstfahrzeugs, in dem weitere Polizisten sitzen, und trifft dann einen Fanbus der Gastmannschaft. Auf Kopfhöhe. Augsburg schlittert an diesem 19. August 2023 nur ganz knapp an einer tödlichen Tragödie vorbei.

