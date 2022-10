CSU

vor 9 Min.

Vor dem Parteitag: Neuer Aufbruch für die CSU, aber wohin?

In einem Jahr wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Und wie vor der letzten Wahl tourt Ministerpräsident Markus Söder durch die Kinos, plaudert über Politisches und Persönliches, wie hier Anfang Oktober in Nürnberg.

Plus Auf Berlin schimpfen und in Bayern Stabilität versprechen – die Zeiten, als Markus Söder damit Erfolg hatte, sind vorbei. In Umfragen stagniert die CSU. Was ist da los?

Von Uli Bachmeier Artikel anhören Shape

Es gibt diese kleinen Ärgerlichkeiten im Leben des Markus Söder: Da lädt diese in Bayern nahezu unbedeutende Partei namens SPD zu ihrem Landesparteitag ein, auf dem der weitgehend unbekannte „Florian von Dings“ (Originalton Söder) sich ohne jede Aussicht auf Erfolg zum „Spitzenkandidaten“ für die Landtagswahl küren lässt – und es kommt: der Bundeskanzler! Und eine Woche später ruft die größte und wichtigste, seit sieben Jahrzehnten fast ununterbrochen den stolzen Freistaat regierende CSU ihre knapp 1000 Delegierten zu ihrem großen Parteitag nach Augsburg – aber da kommt nur: Friedrich Merz!

