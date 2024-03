Bahnverkehr

Bahnstrecke Ulm-Augsburg: 20 Jahre Streit wegen 14 Minuten

Plus Weniger Verspätungen, mehr Klimaschutz: Mit diesem Versprechen will die Bahn die ICE-Strecke Augsburg-Ulm ausbauen. Nun fürchten Anwohner um ihre Häuser.

Von Stefan Foag

Eine Heizung hat Tanja Arndt nicht. Wenn sie warm duschen will, muss sie einen Holzofen anschüren. Die Wände sind dünn, es ist kalt. Doch Arndt sagt: "Das war ganz großes Glück mit diesem Haus." Sie wohnt unweit von Augsburg, im Neusässer Stadtteil Westheim. Zwei Stockwerke, vier Zimmer, kleiner Garten. Zehn Jahre lang hat sie gesucht, erzählt Arndt. Bis sie das Haus mit bezahlbarer Miete bekommen hat. Wie lange sie noch bleiben kann, weiß sie nicht. "Wo soll ich hin?", fragt sie. "Wenn die mir das jetzt wieder wegnehmen, wo soll ich hin?" Tanja Arndt wohnt neben dem Bahnhof. Und wegen 14 Minuten muss sie vielleicht ihr Zuhause verlassen.

14 Minuten – so viel schneller sollen eines Tages Fahrgäste von Augsburg nach Ulm kommen. Dieses Ziel gehört zum "Deutschlandtakt" – ein Fahrplan, nach dem Züge zwischen Großstädten öfter, schneller und pünktlicher fahren sollen. Dafür will die Deutsche Bahn eine neue ICE-Strecke bauen. Seit sechs Jahren arbeitet ein Planungsteam daran und erwägt vier mögliche Streckenverläufe. Zwei sind weitgehend neben der Autobahn, die zwei anderen in Teilen neben den bestehenden Gleisen. Letztere führen an Tanja Arndts Haus vorbei.

