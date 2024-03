CSU im Umfragehoch, SPD rutscht Richtung Fünf-Prozent-Hürde

@Herr Wildegger, ich hoffe Sie sind diesmal mit der Anrede zufrieden, nochmals ganz klar meine Position zur CSU in BAYERN (und da wird sich auch kaum was ändern, wenn ich mir die anderen "Köpfe" so ansehe und ihnen lausche): in einem Satz: die letzten 65-70 Jahre sprechen eine eindeutige Sprache: Schulnote 2-3. Mehr gebe ich nicht da ich doch einige Defizite. In der Corona-Zeit hat mir die CSU eindeutig geschadet. Ein Wort zu Söder, den Sie ja fast kompromißlos verehren: frühere MPn fand ich z.T. besser, aber der aktuelle ist der z.Zt. Bestmögliche.

Abschliessend ein Wort zur absoluten Mehrheit: dürfte in der heutigen Zeit schon aufgrund der großen Auswahl an Parteien unmöglich sein. Die CSU ist nach meiner Einschätzung exzellent bedient, wenn sie sich nicht nur in Umfragen sondern auch in Stimmen so um die 40% "einschiessen" kann. Dies dürfte aber auch auf absehbare Zeit die Obergrenze sein.

