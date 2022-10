Bildung

vor 39 Min.

Schwangere Lehrerinnen dürfen zurück in die Schule – aber wollen sie auch?

Auch schwangere Lehrerinnen dürfen jetzt in Bayern wieder vor ihrer Klasse stehen. Wollen sie das?

Plus Zwei Jahre lang durften die Lehrerinnen das Klassenzimmer nicht betreten. Das ändert sich nun. Aber es bringe auch einen hohen Druck mit sich, sagt eine Betroffene.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Schwangere Lehrerinnen in Bayern, aktuell sind es 2900, mussten lange kreativ sein, wenn sie ihre Aufgabe gut erledigen wollten. Denn ihr Klassenzimmer durften sie nicht betreten. So wollte das Kultusministerium sie vor Corona schützen. Das Betretungsverbot galt über zwei Jahre. Am vierten Oktober fällt es. Dann dürfen Lehrkräfte auch während der Schwangerschaft wieder vor Ort unterrichten. "Nicht als Zwang, aber als Möglichkeit", wie Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) ankündigte. Wollen die Betroffenen bei steigender Corona-Inzidenz überhaupt Präsenzunterricht halten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen