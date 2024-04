Katholische Kirche

vor 27 Min.

"Einmaliger Vorgang": Das sind die Reaktionen auf den Rücktritt der Missbrauchsbeauftragten

Plus Die Kritik der bisherigen Ansprechpersonen an der Augsburger Bistumsspitze sorgt für Schlagzeilen. Was Vertreter von Gremien, Reformgruppen und aus der Politik sagen.

Von Daniel Wirsching

Die Rücktrittsankündigung von gleich zwei der drei Missbrauchsbeauftragten des katholischen Bistums Augsburg hat am Mittwoch bundesweit zu Reaktionen geführt. So sagte der Sprecher der Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, der Deutschen Presse-Agentur, dies sei "in der Tat einmalig". Der Vorgang zeige, dass Aufarbeitung in Eigenregie nicht funktionieren könne und für Betroffene eine Zumutung sei. "Es wird Zeit, dass die Politik endlich ins Handeln kommt", sagte Katsch und forderte "eine Wahrheitskommission in der katholischen Kirche".

Zuvor hatte unsere Redaktion berichtet, dass die Diplom-Psychologen und Psychologischen Psychotherapeuten Angelika Hauser und Rupert Membarth der Bistumsleitung schriftlich ihren Rücktritt zum 30. April erklärt hatten. Dies taten sie am Montag.

