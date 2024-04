Blitzermarathon 2024 in der Oberpfalz heute: Standorte aller Blitzer - hier müssen Autofahrer aufpassen

Der Blitzermarathon 2024 in der Oberpfalz steht heute an. Hier finden Sie die komplette Liste der Messstellen-Standorte.

Heute findet der bundesweite Blitzmarathon - auch Blitzermarathon genannt - wieder statt. Und das betrifft auch die Oberpfalz.

Während die anderen Bundesländer ihre Kontrollpunkte und Messstellen geheim halten, gibt Bayern diese im Vorhinein bekannt. In unserer Übersicht finden Sie die Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2024 in Bayern.

Wo Sie beim Blitzermarathon in der Oberpfalz besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wann findet er statt?

Der Blitzermarathon 2024 findet am 19. April statt. Es wird seit 6 Uhr verstärkt kontrolliert und geblitzt. Insgesamt 24 Stunden dauert die Aktion und endet somit am Samstag, 20. April, um 6 Uhr.

Im Rahmen der europaweiten Speedweek finden in ganz Deutschland verschiedene Aktionen statt. Dabei soll das Tempo von Verkehrsteilnehmer auf den Straßen verstärkt kontrolliert werden. Doch in Bayern - und somit auch in der Oberpfalz - konzentriert sich alles auf den 19. April.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1500 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2024 in der Oberpfalz heute: Warum wird geblitzt?

Da jedes Jahr noch immer viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen, findet der Blitzermarathon statt. Denn dieser soll die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, die Tempolimits auf den Straßen auch wirklich einzuhalten.

Doch nicht nur die Geschwindigkeit wird kontrolliert. Auch die Mindestabstände zu anderen Verkehrsteilnehmern werden überprüft. Das passiert übrigens nicht nur in Teilen Bayerns, sondern überall - also auch in der Oberpfalz.

Blitzmarathon 2024 in der Oberpfalz: Standorte der Blitzer als Liste

Die Standorte der Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in der Oberpfalz, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekannt gegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2024 in der Oberpfalz:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Landkreis Amberg-Sulzbach B85, Höhe Haidweiher, FR SAD, 92245 Kümmersbruck 70 Landkreis Amberg-Sulzbach Nürnberger Straße , FR Gebenbach, 92242 Hirschau 50 Landkreis Amberg-Sulzbach St2238, AS30, Kreisverkehr, 92272 Freudenberg 70 Landkreis Amberg-Sulzbach B85, 92281 Königstein 100 Landkreis Amberg-Sulzbach B85, 92265 Edelsfeld 100 Landkreis Amberg-Sulzbach B 299, Ab. 700, km 4,471, 92271 Freihung 60 Landkreis Amberg-Sulzbach St 2162, 91275 Auerbach 100 Landkreis Amberg-Sulzbach St 2166, 92249 Vilseck 70 Landkreis Amberg-Sulzbach St 2120, 92284 Poppenricht 70 Landkreis Amberg-Sulzbach B 85, 92224 Amberg 70 Landkreis Amberg-Sulzbach B85, Höhe Haidweiher, FR SAD, 92245 Kümmersbruck 70 Landkreis Amberg-Sulzbach Nürnberger Straße , FR Gebenbach, 92242 Hirschau 50 Landkreis Amberg-Sulzbach Staatsstr. 2164, Höhe Aichazandt, 92278 Illschwang 100 Landkreis Amberg-Sulzbach B85 zwischen Karmensölden/Siebeneichen, 92284 Poppenricht 100 Landkreis Cham B 85 - Hörwalting, 93466 Chamerau 100 Landkreis Cham CHA 49 - Hauser Mühlberg, 93444 Bad Kötzting 60 Landkreis Cham St 2132 - Arnbrucker Straße , 93444 Bad Kötzting 50 Landkreis Cham Brennet 31, 93497 Willmering 50 Landkreis Cham St 2146, Abschn. 660, Km 0,7, 93413 Cham 60 Landkreis Cham Wilfried-Ensinger-Straße , 93413 Cham 80 Landkreis Cham B 20, Abschn. 2240, Km 3,5, 93413 Cham 100 Landkreis Cham B 20 zwischen Anschlusssstelle Arnschwang und Furt, 93473 Arnschwang 100 Landkreis Cham Falkensteiner Straße , 93185 Michelsneukirchen 50 Landkreis Cham Staatsstraße 2650, Höhe Stadlhof, 93426 Roding 60 Landkreis Cham Knöbling, 93489 Schorndorf 50 Landkreis Cham Strahlfelder Straße, 93483 Pösing 50 Landkreis Neumarkt St 2240, Abschn. 1100, Höhe Karhof, 92318 Neumarkt 70 Landkreis Neumarkt B 299, Abschn. 1100, Hartenhof, 92283 Lauterhofen 100 Landkreis Neumarkt B 299, Abschn. 1310, Abfahrt Delphi , 92318 Neumarkt 70 Landkreis Neumarkt St 2220, Abschn. 920, Deining Bahnhof, 92364 Deining 70 Landkreis Neumarkt Neumarkt , Nürnberger Str., Höhe Klinikum, 92318 Neumarkt 50 Landkreis Neumarkt i.d. Opf. St 2234, Absch 180, km 0,200, 92363 Breitenbrunn 100 Landkreis Neumarkt i.d. Opf. St 2660, Absch 240, km 1,190, 92331 Parsberg 100 Landkreis Neumarkt i.d. Opf. St 2220 Absch 1080, km 0,550, 92355 Velburg 70 Landkreis Neumarkt i.d. Opf. St 2234, Absch 280, km 3,700, 92331 Parsberg 60 Landkreis Neumarkt i.d.Opf. Bundesstraße, 92358 Seubersdorf , OT Daßwang 50 Landkreis Neumarkt i.d.Opf. B 299, 92334 Berching 70 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab Altenstadt B22, AS 93, 92665 Altenstadt 60 Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab Staatsstr. 2395, 92685 Floß 100 Landkreis Neustadt an der Waldnaab B 470, Abs. 1500, KM 2,5, 91281 Kirchenthumbach 100 Landkreis Neustadt an der Waldnaab B22, 92723 Tännesberg 100 Landkreis Neustadt an der Waldnaab St 2395, Abschnitt 120, 92665 Kirchendemenreuth 100 Landkreis Regensburg Kreisstraße R35, 84069 Schierling 100 Landkreis Regensburg Kreisstraße R12, 93083 Obertraubling 70 Landkreis Regensburg St2660, Abschn. 380, KM 2,5, 93155 Hemau 100 Landkreis Regensburg Deuerlinger Straße 17, 93152 Nittendorf 50 Landkreis Regensburg KR 21 Höhe Kühtal, 93128 Regenstauf 70 Landkreis Regensburg GVS Regendorf-Edlhausen, 93197 Zeitlarn 60 Landkreis Regensburg St 2149 Höhe Valentinsbad, 93128 Regenstauf 50 Landkreis Regensburg St 2146, Höhe Gewerbegebiet, 93086 Wörth a.d. Donau 70 Landkreis Regensburg St 2145, Höhe Thiergarten, 93177 Altenthann 70 Landkreis Regensburg St 2146, Höhe Sandweg, 93109 Wiesent 100 Landkreis Regensburg K R 42, 93171 Brennberg 50 Landkreis Regensburg Pfalzgrafenstraße 4 / Schule , 93128 Regenstauf , OT Steinsberg 30 Landkreis Regensburg Pentlhofstraße 5-40, 93197 Zeitlarn 30 Landkreis Regensburg ST2394, Von-Rosenbusch-Straße 9, 93152 Nittendorf , OT Eichhofen 30 Landkreis Regensburg Marienstraße, Höhe Einmündung Talblick, 93186 Pettendorf , OT Adlersberg 30 Landkreis Regensburg Bergstraße 9, 93107 Thalmassing 93107 30 Landkreis Regensburg R4, Seedorf 8-12, 93080 Pentling , OT Seedorf 50 Landkreis Regensburg ST2394, Bruckdorf, 93161 Sinzing , OT Bruckdorf 50 Landkreis Regensburg Haidauer Straße 9, 93073 Neutraubling 30 Landkreis Regensburg Mintrachinger Straße 11, 93073 Neutraubling 30 Landkreis Regensburg Fruehaufstr. 21-33, 84069 Schierling 50 Landkreis Schwandorf St.2150, 93149 Nittenau 70 Landkreis Schwandorf SAD 8, 93142 Maxhütte-Haidhof 60 Landkreis Schwandorf B 85, 92439 Bodenwöhr 100 Landkreis Schwandorf Bundesstraße B 22, 92552 Teunz 70 Landkreis Schwandorf St 2145, Abs. 140, 92449 Steinberg am See 70 Landkreis Schwandorf B 16 , 93149 Nittenau 100 Landkreis Schwandorf ST2040, Nabburger Straße , Höhe Einm. Krimlinger W, 92447 Schwarzhofen 50 Landkreis Schwandorf ST2151, Industriestraße 8-10, 92431 Neunburg vorm Wald 50 Landkreis Schwandorf Danziger Straße 3, 92436 Bruck in der Oberpfalz 30 Landkreis Schwandorf ST2150, Hauptstraße 3a, 92445 Neukirchen-Balbini 50 Landkreis Sulzbach-Rosenberg St 2164, Abschnitt 160, km 3,0, 92278 Illschwang 100 Landkreis Sulzbach-Rosenberg Neumarkter Straße /Wilhelm-Sträubig-Str., 92237 Sulzbach-Rosenberg 30 Landkreis Tirschenreuth B 22, Abs. 1690, km 1,25, PP zw. Waldeck u. Guttenb, 95478 Kemnath 100 Landkreis Tirschenreuth St 2167, AB 140, KM 1,76, 95685 Falkenberg 100 Landkreis Tirschenreuth St 2167, AB 220, OT Zeidlweid, 95643 Tirschenreuth 60 Landkreis Tirschenreuth B299, Ab.260, St. 0, 95666 Leonberg 70 Landkreis Tirschenreuth TIR14, Ab.140, St. 0,1, 95692 Konnersreuth 50 Landkreis Tirschenreuth St 2167 Ab 280, 95695 Mähring OT Hiltershof 70 Landkreis Tirschenreuth Plärn, 92681 Erbendorf OT Plärn 50 Landkreis Tirschenreuth ST2175, Konnersreuther Straße 19-21, 95652 Waldsassen 50 Stadt Cham B 85, 93413 Cham 100 Stadt Nabburg Stullner Straße 10, 92507 Nabburg 60 Stadt Neumarkt i. d. Opf. Deininger Weg 82 / Berufsschule, 92318 Neumarkt 30 Stadt Neumarkt i. d. Opf. Hans-Dehn-Straße 35, 92318 Neumarkt 30 Stadt Neumarkt i.d.Opf. St. 2660, Weißmarter, 92318 Neumarkt i.d.Opf. 50 Stadt Regensburg Odessa-Ring, 93059 Regensburg 70 Stadt Regensburg B16 vor Amberger Straße , 93057 Regensburg 80 Stadt Regensburg Max-Planck-Straße , 93055 Regensburg 70 Stadt Regensburg Straubinger Str. 65, 93055 Regensburg 50 Stadt Regensburg Sternbergstraße, 93047 Regensburg 30 Stadt Regensburg Lilienthalstraße, 93049 Regensburg 30 Stadt Regensburg Gumpelzhaimerstr., 93049 Regensburg 30 Stadt Regensburg Chamer Straße , 93057 Regensburg 30 Stadt Regensburg Bischof-Konrad-Str., 93053 Regensburg 30 Stadt Regensburg Nordgaustraße, 93059 Regensburg 50 Stadt Regensburg Unterislinger Weg , 93053 Regensburg 50 Stadt Schwandorf B 85, Abs. 1520, 92421 Schwandorf 100 Stadt Schwandorf K SAD 19, Abs. 120, 92421 Schwandorf 60 Stadt Schwandorf B 85, Abs. 1520, 92421 Schwandorf 100 Stadt Weiden St2166, 92637 Weiden i.d.OPf. 60 Stadt Weiden B 470 Ab 1720, 92637 Weiden i.d.OPf. 70