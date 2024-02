Datum für Blitzermarathon 2024 steht fest

Im April findet in Deutschland der nächste Blitzermarathon statt. Insbesondere unfallträchtige Streckenabschnitte und Gebiete mit besonderer Gefährdungslage sollen kontrolliert werden.

Im April führt die Polizei wieder deutschlandweit verstärkt Radarkontrollen durch. In der Woche vom 15. bis zum 21. April findet wieder ein Blitzermarathon statt. Der Höhepunkt ist für Freitag, 19. April, geplant. Dabei sollen insbesondere unfallträchtige Streckenabschnitte und Gebiete mit besonderer Gefährdungslage ins Visier genommen werden.

Blitzermarathon 2024: Bundesländer und Messstellen noch nicht bekannt

Noch ist nicht bekannt, ob alle Bundesländer am Blitzermarathon teilnehmen werden. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Berlin, Bremen und das Saarland nicht dabei. Auch in den Jahren davor war das ähnlich. Die Gründe waren Kapazitätsengpässe oder Zweifel an der Sinnhaftigkeit, wie der ADAC berichtet.

Auch die genauen Messstellen sind noch nicht bekannt. Wie in den Vorjahren dürften diese erst etwa eine Woche vor der Aktion bekannt gegeben werden.

Tausende Verkehrssünder bei Blitzermarathon 2023 festgestellt

Trotz Vorwarnung wurden in den vergangenen Jahren Tausende Verkehrssünder erwischt. In Bayern waren etwa 2000 Polizisten sowie kommunale Verkehrsüberwacher im Einsatz. Sie maßen die Geschwindigkeit an 1800 Messstellen und registrierten 8690 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste Übertretung wurde in der Nähe von Freising festgestellt. Dort war ein Autofahrer laut Polizei statt der erlaubten 60 Kilometern pro Stunde mit 155 unterwegs.

Blitzermarathon soll Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten

Nach Ansicht des ADAC leisten Aktionen wie der Blitzermarathon einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie würden Verkehrsteilnehmern die Gefahren des zu schnellen Fahrens bewusst machen und entsprechend sensibilisieren. Das wirke nicht nur bei Personen, die geblitzt werden, auch die Berichterstattung trage dazu bei. "Die Geschwindigkeit ist an die Umgebung anzupassen. So gesehen ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen. Jeder Verkehrsteilnehmende sollte sein Verhalten immer wieder hinterfragen und falls nötig verändern", so Ulrich Chiellino, Leiter der ADAC-Verkehrspolitik.

