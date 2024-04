Blitzermarathon 2024 in Mittelfranken heute: Standorte aller Blitzer - hier müssen Autofahrer aufpassen

Der Blitzermarathon 2024 in Mittelfranken steht heute an. Hier finden Sie die komplette Liste der Messstellen-Standorte.

Heute findet der bundesweite Blitzmarathon - auch Blitzermarathon genannt - wieder statt. Und das betrifft auch Mittelfranken.

Während die anderen Bundesländer ihre Kontrollpunkte und Messstellen geheim halten, gibt Bayern diese im Vorhinein bekannt. In unserer Übersicht finden Sie die Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2024 in Bayern.

Wo Sie beim Blitzermarathon in Mittelfranken besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wann findet er statt?

Der Blitzermarathon 2024 findet am 19. April statt. Es wird seit 6 Uhr verstärkt kontrolliert und geblitzt. Insgesamt 24 Stunden dauert die Aktion und endet somit am Samstag, 20. April, um 6 Uhr.

In ganz Deutschland finden eine Woche lang im Rahmen der Speedweek verschiedene Aktionen statt. Dabei soll das Tempo von Verkehrsteilnehmenden auf den Straßen verstärkt kontrolliert werden. Doch in Bayern - und somit auch in Mittelfranken - konzentriert sich alles auf den 19. April.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1500 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2024 in Mittelfranken heute: Warum wird geblitzt?

Jedes Jahr sterben noch immer viele Menschen bei Verkehrsunfällen. Aus diesem Grund sollen die Verkehrsteilnehmer beim Blitzermarathon sensibilisiert werden, die Tempolimits auf den Straßen tatsächlich einzuhalten.

Doch nicht nur das Tempo zählt hier. Es wird auch kontrolliert, ob die Mindestabstände zu anderen Verkehrsteilnehmenden eingehalten werden. Und das wird nicht nur in einzelnen Teilen Bayerns sondern überall - und damit auch in Mittelfranken - kontrolliert.

Blitzmarathon 2024 in Mittelfranken: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau die Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in Mittelfranken aufgestellt werden, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekannt gegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2024 in Mittelfranken:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Landkreis Ansbach K AN 24, AB 160, km 3.25, 90599 Dietenhofen 100 Landkreis Ansbach St 2223, AB 160, km 0.6, 91586 Lichtenau 100 Landkreis Ansbach St 2220, AB 520, km 7.0, 91575 Windsbach 100 Landkreis Ansbach B 466, AB 850, km 0.5, 91575 Windsbach 100 Landkreis Ansbach Ringstraße 86, 91555 Feuchtwangen 30 Landkreis Ansbach St1066/AB 160/km 0,0, 91625 Schnelldorf 70 Landkreis Ansbach K AN 42, 91626 Schopfloch 30 Landkreis Ansbach St 2385, 91634 Wilburgstetten 50 Landkreis Ansbach St 2219, 91717 Wassertrüdingen 60 Landkreis Ansbach K AN 44, 91550 Dinkelsbühl 100 Landkreis Ansbach St 2220, 91601 Dürrwangen 100 Landkreis Ansbach St 2419, Ab. 640, km 0,67, 91631 Wettringen 100 Landkreis Ansbach St 1022, Ab. 120, km 0,00, 91541 Rothenburg ob der Tauber 70 Landkreis Ansbach Erlbacher Straße 113, 91541 Rothenburg ob der Tauber 50 Landkreis Ansbach B 14, Ab. 380, km 1,5, 91560 Heilsbronn 100 Landkreis Erlangen-Höchstadt ERH 5 / Parkplatz Rennweg , 91083 Baiersdorf 80 Landkreis Erlangen-Höchstadt Gräfenberger Str., 91080 Uttenreuth 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt Bürgermeister-Fischer-Straße, 91083 Baiersdorf 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt Rothenburger Straße 10, 91315 Höchstadt a.d. Aisch 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt B 470, Abs. 820, km 1,3, 91334 Zeckern 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt St 2259, Abs. 320, km 1,93, 91085 Reinersdorf 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt B 2 , Abs. 2920, km 1,05, Erlenstegener Forst 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt A 3, Abs. 620, km 6,42, 80 Landkreis Erlangen-Höchstadt St 2259, Abs. 320, 91085 Weisendorf 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt St 2244, Abs. 370, 91074 Herzogenaurach 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt In der Reuth , 91074 Herzogenaurach 30 Landkreis Erlangen-Höchstadt Auracher Bergstraße, 91085 Weisendorf 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt ERH 25, Abs. 100, 91074 Herzogenaurach 70 Landkreis Erlangen-Höchstadt ERH 25, Abs. 135, 91074 Herzogenaurach 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt Höchstadter Straße, 91325 Adelsdorf 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt Hauptstraße, 91350 Gremsdorf 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt Am Aischpark / Am Wageck, 91315 Höchstadt 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt Rothenburger Straße , 91315 Höchstadt 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt ST2259, Hauptstraße 1-3, 91341 Röttenbach 30 Landkreis Erlangen-Höchstadt Auracher Straße, 91085 Weisendorf 50 Landkreis Erlangen-Höchstadt Auracher Straße, 91085 Weisendorf 50 Landkreis Fürth KFÜ6, Ab. 100, FR Fürth , 90513 Zirndorf 80 Landkreis Fürth KFÜ17,Ab.200,km1.3/Haberweiherfeld, 90587 Veitsbronn 70 Landkreis Fürth Rothenburger Straße ggü 2, 90522 Oberasbach 50 Landkreis Fürth Bundesstraße 14, Abschnitt 440 zwischen Buchschwa, 90574 Roßtal 70 Landkreis Fürth K Fü 6, Abschn. 100, km 0,5, 90513 Zirndorf 80 km/h Landkreis Fürth St 2245, Abschn. 560, km 1,0, 90513 Zirndorf , OT Wintersdorf 70 km/h Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim B 470, Ab. 140, km 1,5, 91593 Burgbernheim 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim Adelhofer Straße, 97215 Uffenheim 50 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim St 2253, Ab. 140, km 1,0, 91438 Bad Windsheim , Rüdisbr. 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim St 2253, Ab. 140, km 1,0, 91472 Ipsheim 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim Markgrafenstraße, 91438 Bad Windsheim , Lenkersheim 50 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim B 13, Ab. 400, km 0,3, 97258 Oberickelsheim 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim St 2255, Ab. 297, km, 91478 Markt Nordheim 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim B 13, Ab. 620, km 3,565 Höhe Muna, 91613 Marktbergel 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim B 8, Ab. 1640, km 0,15, 91448 Emskirchen 80 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim B 470, Abs. 320, km 2,27, 91463 Dietersheim - Dottenheim 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim B 8, Abs. 1540, km 0,4, 91443 Scheinfeld - Oberlaimbach 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim St 2244, Abs. 220, km 1,35, 91448 Emskirchen 100 Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim Karl-Eibl-Straße 1, 91413 Neustadt a.d. Aisch 50 Landkreis Nürnberger-Land B 14, Abs. 760, km 0,28, 91207 Lauf an der Pegnitz 70 Landkreis Nürnberger-Land Penzenhofener Straße, 90610 Winkelhaid-Penzenhofen 30 Landkreis Nürnberger-Land B 14, Abschnitt 900, km 0,8, 91230 Happurg 100 Landkreis Nürnberger-Land St 2204,Ab 820, km 0,145, 90610 Winkelhaid 70 Landkreis Nürnberger-Land Meergasse 22, 90518 Altdorf bei Nürnberg 30 Landkreis Nürnberger-Land Altdorfer Straße 51, 90537 Feucht 30 (7-17 Uhr) Landkreis Nürnberger-Land Bauerngasse 6, 91217 Hersbruck 30 Landkreis Nürnberger-Land Nürnberger Straße ggü. 143, 91217 Hersbruck /Altensittenbach 50 Landkreis Nürnberger-Land Am Lichtenstein /Amselstraße, 91224 Pommelsbrunn 30 Landkreis Nürnberger-Land Amberger Straße 19, 91224 Pommelsbrunn / Hartmannshof 50 Landkreis Nürnberger-Land Hersbrucker Straße ggü. 19, 91244 Reichenschwand 50 Landkreis Nürnberger-Land Höfen 10, 91284 Neuhaus a.d. Pegnitz 50 Landkreis Nürnberger-Land Erlanger Straße 15, 91220 Schnaittach 30 (Mo-Fr, 7-17 Uhr) Landkreis Nürnberger-Land Haunachstraße 4, 91245 Simmelsdorf 30 (Mo-Fr, 7-17 Uhr) Landkreis Nürnberger-Land Eschenauer Str./Am Rudolfsh., 91207 Lauf a. d. Pegnitz 50 Landkreis Nürnberger-Land B 14, Ab. 620, km 1,4, 90571 Schwaig b. Nürnberg 70 Landkreis Roth St 2220, Höhe Einmündung Stephansmühle, 91161 Hilpoltstein 100 Landkreis Roth Kraftsbucher Straße, 91171 Greding 50 Landkreis Roth Liebenstädter Straße, 91180 Heideck 50 Landkreis Roth Schwabacher Str./Austr., 91126 Kammerstein 50 Landkreis Roth Nürnberger Str., 90530 Wendelstein 80 Landkreis Roth St. 2409, Ab. 340, St. 1,9, 91154 Roth 80 Landkreis Roth St. 2220, Ab. 580, St. 1,3, 91183 Abenberg 80 Landkreis Roth Röttenbacher Straße , 91187 Röttenbach-Mühlstetten 30 Landkreis Roth Altenfeldener Straße , 90584 Allersberg 30 Landkreis Roth BAB 9, Abschitt 700, km 1,1, 90530 Wendelstein 120 Landkreis Roth St 2220, Abschnitt 590, km 1,3, 91183 Abenberg 80 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen , Bundesstraße 2 , Abschnitt 2220, Langenaltheim / Reh 91799 Langenaltheim 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bundesstraße 2 , Abschnitt 2260, Dietfurt , 91757 Treuchtlingen 50 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Hahnenkammstraße, 91757 Treuchtlingen 30 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bürgermeister-Döbler-Allee, 91757 Treuchtlingen 30 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Dettenheim - Treuchtlingen , 91757 Treuchtlingen 50 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen B 13, 91792 Ellingen 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen B 13, 91781 Weißenburg 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen B 2 , 91785 Pleinfeld 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bundesstraße 466, Abschnitt 470, zwischen Unterwur, 91710 Gunzenhausen 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bundesstraße 466, Abschnitt 470, zwischen Steinack, e91728 Gnotzheim 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bundesstraße 13, Abschnitt 1200, zwischen Stopfenh, 91741 Theilenhofen 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bundesstraße 13, Abschnitt 1060, zwischen Muhr am, 91738 Muhr am See 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Ansbacher Straße , 91710 Gunzenhausen , OT Schlungen 50 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Nürnberger Straße , 91710 Gunzenhausen 50 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Frickenfelder Straße, 91710 Gunzenhausen 50 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Theodor-Heuss-Straße , 91710 Gunzenhausen 30 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Hindenburgplatz, 91710 Gunzenhausen Vz 325 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Saarstraße, 91710 Gunzenhausen Vz 325 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen B 2 , Ab. 2440, km 2,24, 91781 Weißenburg 100 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen B 2 bzw. Eichstätter Strasse , 91781 Weißenburg 50 Markt Absberg Grießbuck 26-28, 91720 Absberg 50 Stadt Ansbach Meinharswindener Straße, 91522 Ansbach 50 Stadt Ansbach Staatsstraße 1066, 91522 Ansbach 100 Stadt Ansbach Bundesstraße 14, 91522 Ansbach 50 Stadt Ansbach Brauhausstr./ Goetheplatz, 91522 Ansbach 50/ 30 Stadt Ansbach St 2246, Ab. 260, km 7,250, 91522 Ansbach 100 Stadt Erlangen Nürnberger Straße 152, 91052 Erlangen 50 Stadt Erlangen Eltersdorfer Straße 76, 91058 Erlangen 50 Stadt Erlangen Eltersdorfer Straße 64, 91058 Erlangen 50 Stadt Erlangen Am Europakanal 38, 91056 Erlangen 50 Stadt Erlangen Weisendorfer Straße , 91056 Erlangen 70 Stadt Erlangen Weinstraße, 91058 Erlangen 50 Stadt Erlangen Schillerstraße, 91054 Erlangen 30 Stadt Erlangen Drausnickstraße, 91052 Erlangen 30 Stadt Erlangen Palmsanlage, 91054 Erlangen 30 Stadt Erlangen Henkestraße, 91054 Erlangen 30 Stadt Erlangen Gebbertstraße, 91052 Erlangen 30 Stadt Erlangen Spardorfer Straße , 91054 Erlangen 30 Stadt Erlangen Schallershofer Straße, 91056 Erlangen 30 Stadt Erlangen Neumühle, 91056 Erlangen 30 Stadt Fürth Erlanger Straße , Begonienstraße, 90765 Fürth 50 Stadt Fürth Vacher Straße, Melli-Beese-Straße , 90768 Fürth 50 Stadt Fürth Schwabacher Straße , Am Stübleacker, 90763 Fürth 50 Stadt Fürth A 73, Abs. 710, km 0,95, 100 Stadt Fürth B 8, Abschn. 1840, km 0,02, 90768 Fürth 120 km/h Stadt Fürth B 8, Abschn. 1840, km 0,02, 90768 Fürth 120 km/h Stadt Fürth Friedrich-Ebert-Straße , 90766 Fürth 30 Stadt Fürth Friedrich-Ebert-Straße , 90766 Fürth 30 Stadt Fürth Schwabacher Straße , 90763 Fürth 30 Stadt Fürth Flößaustraße, 90763 Fürth 30 Stadt Fürth Kaiserstraße, 90763 Fürth 30 Stadt Fürth Friedrichstraße , 90762 Fürth 30 Stadt Fürth Cadolzburger Straße , 90766 Fürth 30 Stadt Fürth Hintere Straße, 90768 Fürth 30 Stadt Gunzenhausen Gunzenhauser Straße 14, 91710 Gunzenhausen , OT Frickenfelden 30 Stadt Nürnberg Steubenbrücke, 90402 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Vestnertorgraben, 90408 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Nordring/Röthensteig, 90409 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Nordring/Antalyastraße, 90409 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße - Bushaltestelle Sebas, 90491 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Von-der-Tann-Straß, 90431 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Fürther Straße 254, 90429 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Sigmundstr. / Don-Bosco-Str., 90429 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Gleiwitzer Str. / Rosenbergerstr., 90475 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Hamburger Str., 90451 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Finkenbrunn, 90469 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Brettergartenstraße (beidseitig), 90427 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Passauer Straße (Ri. Süd), 90480 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Ansbacher Straße (Ri. West), 90449 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Frankenstraße (Ri. Ost), 90461 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Würzburger Straße (Ri. West), 90427 Nürnberg 50 Stadt Nürnberg Neuseser Straße (Ri. West), 90455 Nürnberg 70 Stadt Nürnberg Regensburger Straße (Ri. West), 90471 Nürnberg 70 Stadt Nürnberg Schafhofstraße, 90411 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Neumeyerstraße, 90411 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Bierweg, 90411 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Ziegelsteinstraße, 90411 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Karl-Schönleben-Straße , 90471 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Liegnitzer Straße , 90475 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Gibitzenhofstraße, 90443 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Pfälzerstraße, 90443 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Brehmstraße, 90443 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Frankenstraße, 90461 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Zerzabelshofstraße, 90478 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Ritter-von-Schuh-Platz, 90459 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Gudrunstraße, 90459 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Brettergartenstraße, 90427 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Schnieglinger Straße, 90419 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Adolf-Braun-Straße , 90429 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Schultheißallee, 90478 Nürnberg 30 Stadt Nürnberg Tullnaustraße, 90402 Nürnberg 30 Stadt Schwabach Rother Straße , 91126 Schwabach 50 Stadt Schwabach BAB 6, Abschnitt 310, km 0, 91126 Schwabach 80 Stadt Schwabach Fürther Straße /Wengleinstr., 91126 Schwabach 50 Stadt Schwabach Südliche Ringstraße, 91126 Schwabach 30 Stadt Schwabach Penzendorfer Straße, 91126 Schwabach 30 Stadt Schwabach Nürnberger Straße , 91126 Schwabach 30 Stadt Schwabach Stadtparkstraße, 91126 Schwabach 10 Stadt Schwabach Badstraße, 91126 Schwabach 30 Stadt Schwabach Auf der Reit, 91126 Schwabach 30