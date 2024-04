Blitzermarathon 2024 in München heute: Standorte aller Blitzer - hier müssen Autofahrer aufpassen

Der Blitzermarathon 2024 in München steht heute an. Hier finden Sie die komplette Liste der Messstellen-Standorte.

Heute findet der bundesweite Blitzmarathon - auch Blitzermarathon genannt - wieder statt. In ganz Bayern und auch in der Landeshauptstadt München wird dann verstärkt kontrolliert und geblitzt.

Doch nur im Freistaat werden die Messstellen zum Blitzermarathon schon im Vorhinein bekannt gegeben. In unserer Übersicht finden Sie die Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2024 in Bayern.

Wo Sie beim Blitzermarathon in München besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wann findet er statt?

In ganz Deutschland finden eine Woche lang verschiedene Aktionen rund um den Blitzermarathon statt. In manchen Bundesländern gibt es die Speedweek, bei der die gesamte Woche verstärkt das Tempo und die Abstände auf den Straßen kontrolliert werden. In Bayern - und somit auch in München - konzentriert sich alles auf den Blitzermarathon am 19. April.

Am Freitag ging es in München bereits ab 6 Uhr los mit dem Blitzermarathon, der um 6 Uhr des Folgetages (21. April) endet. Das bedeutet: In München und ganz Bayern wird 24 Stunden lang geblitzt und kontrolliert.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1500 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2024 in München heute: Warum wird geblitzt?

Beim Blitzermarathon sollen jedes Jahr die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden, die Tempolimits tatsächlich einzuhalten. Denn jedes Jahr sterben noch immer viele Menschen bei Verkehrsunfällen.

Mit dem Blitzermarathon soll neben den Geschwindigkeitsbegrenzungen auch auf die Abstände aufmerksam gemacht werden. Und das nicht nur in einzelnen Teilen Bayerns - sondern überall und somit auch in München.

Blitzmarathon 2024 in München: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau die Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in München aufgestellt werden, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekannt gegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2024 in München: