Blitzermarathon 2024 in Oberfranken heute: Standorte aller Blitzer - hier müssen Autofahrer aufpassen

Der Blitzermarathon 2024 in Oberfranken steht heute an. Hier finden Sie die komplette Liste der Messstellen-Standorte.

Der bundesweite Blitzmarathon - auch Blitzermarathon genannt - findet heute wieder statt. Und das betrifft auch Oberfranken.

Während die anderen Bundesländer ihre Kontrollpunkte und Messstellen für sich behalten, gibt Bayern diese im Vorfeld bekannt. In unserer Übersicht finden Sie die Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2024 in Bayern.

Wo Sie beim Blitzermarathon in Oberfranken besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wann findet er statt?

Der Blitzermarathon 2024 findet am 19. April statt. Es wird seit 6 Uhr verstärkt geblitzt und kontrolliert. Insgesamt 24 Stunden dauert die Aktion und endet somit am Samstag, 20. April, um 6 Uhr.

In ganz Deutschland finden eine Woche lang im Rahmen der Speedweek verschiedene Aktionen statt. Dabei soll das Tempo von Verkehrsteilnehmenden auf den Straßen verstärkt kontrolliert werden. Doch in Bayern - und somit auch in Oberfranken - konzentriert sich alles auf den 19. April.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1500 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2024 in Oberfranken heute: Warum wird geblitzt?

Jährlich sterben noch immer viele Menschen aufgrund von Verkehrsunfällen. Aus diesem Grund sollen die Verkehrsteilnehmer beim Blitzermarathon sensibilisiert werden, die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Straßen tatsächlich einzuhalten.

Doch nicht nur auf das Tempo kommt es hier an. Es wird auch kontrolliert, ob die Mindestabstände zu anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden. Und das wird nicht nur in einzelnen Teilen Bayerns, sondern überall - und damit auch in Oberfranken - kontrolliert.

Blitzmarathon 2024 in Oberfranken: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau die Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in Oberfranken aufgestellt werden, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekannt gegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2024 in Oberfranken:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Landkreis Bamberg BAB A73 Ri. Feucht, 96163 Gundelsheim 100 Landkreis Bamberg B 505, 96175 Pettstadt 100 Landkreis Bamberg Gundelsheimer Straße , 96163 Memmelsdorf 50 Landkreis Bamberg Burgebracher Straße , 96138 Burgebrach 50 Landkreis Bamberg St 2260 (neu), 96146 Altendorf 50 Landkreis Bayreuth K BT28, 91257 Pegnitz 60 Landkreis Bayreuth Am Arzberg , 91257 Pegnitz 30 Landkreis Bayreuth St 2184, 91257 Pegnitz 70 Landkreis Bayreuth B2 , 91282 Betzenstein 50 Landkreis Bayreuth Fischergasse, 91344 Waischenfeld 30 Landkreis Bayreuth ST 2186, Abschnitt 280, KM 0,6, 95490 Mistelgau , OT: Obernsees 60 Landkreis Bayreuth ST 2187, Abschnitt 240, KM 1,75, 95496 Glashütten 60 Landkreis Bayreuth B 22, 95469 Speichersdorf 70 Landkreis Bayreuth A 9, 95463 Bindlach 80 Landkreis Bayreuth ST 2185, 95496 Glashütten 80 Landkreis Bayreuth ST 2181, 95466 Weidenberg 80 Landkreis Bayreuth Fichtelgebirgsstraße, 95460 Bad Berneck 70 Landkreis Bayreuth Bayreuther Straße /Heidloh, 95503 Hummeltal 30 Landkreis Bayreuth Bamberger Straße , 96142 Hollfeld 50 Landkreis Coburg Allee 7-37, 96465 Neustadt b. Coburg 30 Landkreis Coburg Gehrenstraße 62, 96465 Neustadt b. Coburg 30 Landkreis Coburg Heubischer Straße 30, 96465 Neustadt b. Coburg 30 Landkreis Coburg Austraße 77-110, 96465 Neustadt b. Coburg 50 Landkreis Coburg Sonnefelder Straße 33, 96279 Weidhausen b. Coburg 50 Landkreis Coburg St 2206, Abs. 110, 96472 Rödental 70 Landkreis Coburg B 303, Ab. 682, km 3,810, 96482 Ahorn OT Schorkendorf 70 Landkreis Coburg B 4, Ab. 1000, km 1,470, 96472 Rödental 100 Landkreis Coburg K CO 16 / Coburger Straße , 96145 Seßlach 30 Landkreis Coburg St. 2202 / Tambacher Straße, 96479 Weitramsdorf 50 Landkreis Coburg Judenberg, 96450 Coburg 30 Landkreis Coburg Bamberger Straße , 96450 Coburg 50 Landkreis Forchheim St. 2264, Abschn. 180, 91352 Hallerndorf 70 Landkreis Forchheim Burker Straße , 91353 Hausen, OT Wimmelbach 50 Landkreis Forchheim St. 2244, Abschn. 840, 91330 Eggolsheim 70 Landkreis Forchheim Friedrich-Ludwig-Jahn-Str., 91301 Forchheim 30 Landkreis Forchheim Frankenstraße, 91336 Heroldsbach 50 Landkreis Forchheim B 470, 91320 Ebermannstadt 70 Landkreis Forchheim Schulstraße, 91362 Pretzfeld 30 Landkreis Forchheim K FO 41, 91320 Ebermannstadt 50 Landkreis Forchheim B 470, 91365 Weilersbach 70 Landkreis Forchheim FO45, Carl-Kreul-Straße , Höhe Einmündung Seelein, 91352 Hallerndorf , OT Schlammersdorf 50 Landkreis Hof B289, 95111 Rehau 70 Landkreis Hof Staatsstraße 2692, 95180 Berg (Brucker Senke) 70 Landkreis Hof B 173, Abschnitt 960, km 1,9, 95189 Köditz 100 Landkreis Hof Ahornberger Straße, 95233 Helmbrechts 50 Landkreis Hof BAB 9, Fr. München , 95236 Stammbach

Landkreis Hof B 173, 95131 Schwarzenbach a.W. 100 Landkreis Hof B 303, 95706 Schirnding 100 Landkreis Hof BAB 9, Fr. Berlin , 95180 Berg 100 Landkreis Kronach B 85 Abschnitt 240 km 1,0-2,9, 96332 Pressig 100 Landkreis Kronach B 85 Abschnitt 240 km 2,9-1,0, 96332 Pressig 100 Landkreis Kronach B 85 Abschnitt 220 km 1,0-0,25, 96361 Steinbach am Wald 100 Landkreis Kronach KC 17, 96332 Pressig 100 Landkreis Kronach St 2209, 96361 Steinbach am Wald 70 Landkreis Kronach B173, Abschn. 460, St.3,35, 96328 Küps / Oberlangenstadt 50 Landkreis Kronach B173, Abschn. 700, St. 3,5, 96346 Wallenfels 100 Landkreis Kulmbach Herbert-Kneitz-Str. (KU 20), 95339 Wirsberg 30 Landkreis Kulmbach Bahnhofstraße (KU 2), 95509 Marktschorgast 30 Landkreis Kulmbach B 289, 95362 Kupferberg 50 Landkreis Kulmbach B 303, 95365 Rugendorf 70 Landkreis Kulmbach Unterbrücklein 4, 95512 Neudrossenfeld 50 Landkreis Kulmbach Pestalozzistr., 95326 Kulmbach 30 Landkreis Kulmbach Blaicher Str., 95326 Kulmbach 30 Landkreis Lichtenfels Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein 30 Landkreis Lichtenfels Rinnigstraße, 96250 Ebensfeld 30 Landkreis Lichtenfels K LIF 9, Absch. 100, 96247 Michelau i.Ofr. 60 Landkreis Lichtenfels St 2203, 96215 Lichtenfels 70 Landkreis Lichtenfels St 2204, Ab. 500, km 0,010, 96231 Bad Staffelstein OT Stublang 70 Landkreis Lichtenfels B 173, Ab. 330, km 0,190, 96215 Lichtenfels 80 Landkreis Wunsiedel St 2177, A560, km 2,650, 95168 Marktleuthen 100 Landkreis Wunsiedel St 2180, A160, km 2,950, 95163 Weißenstadt 80 Landkreis Wunsiedel Wunsiedler Straße, 95707 Thiersheim 50 Landkreis Wunsiedel Geheimrat-Rosenthal-Straße , 95100 Selb 50 Landkreis Wunsiedel Kopernikusstraße 9-11, 95615 Marktredwitz 30 Stadt Bamberg Armeestraße, 96050 Bamberg 50 Stadt Bamberg Hallstadter Straße, 96052 Bamberg 50 Stadt Bamberg Memmelsdorfer Straße , 96052 Bamberg 50 Stadt Bamberg Pödeldorfer Straße, 96052 Bamberg 50 Stadt Bamberg Kronacher Straße , 96052 Bamberg 50 Stadt Bamberg Kapuziner Straße, 96047 Bamberg 30 Stadt Bayreuth Warmensteinacher Straße , 95448 Bayreuth 30 Stadt Bayreuth Meyernberger Straße, 95447 Bayreuth 30 Stadt Bayreuth Eremitagestraße, 95448 Bayreuth 30 Stadt Bayreuth Ludwig-Thoma-Straße , 95447 Bayreuth 50 Stadt Bayreuth Thiergärtner Straße, 95447 Bayreuth 30 Stadt Hof B 15, Wölbattendorf, 95028 Hof 80 Stadt Hof Ascher Str., 95028 Hof 50 Stadt Münchberg Straas, 95213 Münchberg 50 Stadt Naila Nailaer Str., 95119 Naila , OT Marxgrün 50 Stadt Naila Selbitztalstraße, 95119 Naila 50