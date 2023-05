Blockabfertigung auf Inntalautobahn: Termine für Juni auf einen Blick

Im Juni wird die Blockabfertigung in Tirol immer wieder zu Staus auf der A93 und der A8 führen. Die Termine im Überblick.

Am Mittwochmorgen wurde der Lastwagenverkehr auf der Inntalautobahn gedrosselt. Die Tiroler Behörden sorgten dafür, dass von 5.00 bis 9.30 Uhr nur eine begrenzte Anzahl an Lkw in der Stunde die deutsch-österreichische Grenze bei Kufstein überqueren durfte. Das berichtet die Polizei. Um 9.30 Uhr wurde die Zahl dann von 100 auf 300 Lkw erhöht. Die Folge der sogenannten Blockabfertigung: ein langer Rückstau auf der A93 und der A8 Richtung Salzburg, welcher sich auf der Autobahn 8 bis Wasserwiesen zog. Der Stau soll bis zu 31 Kilometer lang gewesen sein. Erst gegen Mittag löste er sich langsam auf.

Auch in den kommenden Tagen wollen die Tiroler Behörden eine Blockabfertigung durchführen. Sie haben neue Termine angekündigt.

Blockabfertigung im Juni 2023: Termine für Inntalautobahn, A93 und A8

Die Behörden in Tirol haben angekündigt, dass auf die Blockabfertigung am Mittwoch weitere folgen werden. Am Donnerstag und am Samstag soll der Lkw-Verkehr erneut dosiert werden. Laut der Polizei ist am Samstag mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen – und damit auch mit besonders langen Staus – zu rechnen. Wegen der Pfingstferien werden die Wartezeiten für alle Autofahrerinnen und Autofahrer an diesem Tag zur Geduldsprobe.

Bekannte Termine für die Blockabfertigung auf der Inntalautobahn im Juni 2023 im Überblick:

Donnerstag, 1. Juni 2023

Samstag, 3. Juni

Montag, 5. Juni

Dienstag, 6. Juni

Mittwoch, 7. Juni

Freitag, 9. Juni (Tag nach Fronleichnam )

Warum gibt es die Blockabfertigung in Kufstein?

Die Blockabfertigung wurde in Tirol vor einigen Jahren eingeführt. Sie hat sich mittlerweile zu einer festen Einrichtung entwickelt. Sie befindet sich in südlicher Richtung auf der Inntalautobahn A12. In Bayern werden als Reaktion auf die Blockabfertigung oftmals Straßen gesperrt. Dadurch soll Lkw-Fahrern die Möglichkeit genommen werden, die Blockabfertigung zu umfahren.

