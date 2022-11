Corona-Pandemie

vor 36 Min.

Das bedeutet der Wegfall der Corona-Isolationspflicht für Schulen und Kitas

Positiv getestete Schülerinnen und Schüler dürfen in die Schule, müssen aber eine Maske tragen.

Plus Nach dem Wegfall der Corona-Isolationspflicht dürfen positiv getestet Kinder und Jugendliche in die Schule gehen – mit Maske. In den Kitas ist die Situation komplizierter.

Von Sarah Ritschel, Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Wer krank ist, also wer hustet, niest, Fieber hat, sich nicht fit fühlt, soll zu Hause bleiben. Darauf pocht die bayerische Staatsregierung immer wieder, seit am vergangenem Mittwoch die Isolationspflicht für Menschen weggefallen ist, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Zuhause zu bleiben ist jetzt nurmehr eine „dringende Empfehlung“, wie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagt – aber kein Muss. Die neuen Regeln betreffen natürlich auch die Schulen und Kindertageseinrichtungen im Freistaat. Was bedeuten sie für die Praxis vor Ort?

