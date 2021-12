Corona-Pandemie

Wie sinnvoll ist die Testpflicht in Kitas?

Stäbchen auspacken und lutschen, was das Zeug hält: In vielen Augsburger Kitas werden die Kinder bereits mittels PCR-Poolverfahren auf das Coronavirus getestet.

Plus Nach der Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, dass sich künftig auch Kita-Kinder regelmäßig auf Corona testen müssen, hagelt es Kritik. Augsburg ist derweil schon einige Schritte voraus.

Stäbchen ausgepackt und los geht die imaginäre Gummibärchenwaschmaschine. Die Jungen und Mädchen im Kindergarten Reischlestraße in Augsburg kurven mit dem Wattetupfer 30 Sekunden in ihrem Mund herum, als würden sie damit ein Gummibärchen bewegen – so erklärt es ihnen Kindergartenleiter Eduard Rüb. Für die Kinder und das Personal keine große Sache. Hat jedes Kind zwei Stäbchen gelutscht, kommen diese in bereitgestellte Röhrchen, die dann im Labor mit dem PCR-Verfahren ausgewertet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

