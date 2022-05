Corona-Pandemie

vor 29 Min.

Woher kommt die hohe Zahl der Covid-Toten?

Plus Nach wie vor sterben weiter täglich viele Menschen, die sich mit Corona infiziert haben. Doch diese Nachricht ist mit großer Vorsicht zu bewerten.

Von Markus Bär

Sicher ist es so, dass die schrecklichen Kriegsereignisse in der Ukraine in den vergangenen Wochen das Thema Covid in den Hintergrund gedrängt haben. Aber dennoch sterben weiterhin täglich Menschen an oder mit der Viruserkrankung. Am Freitag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 151 zusätzliche Todesfälle – vom Vortag. Doch wie passt das zusammen mit den allgemein sinkenden Inzidenzen?

