Stadt München verlegt Corona-Demos auf Theresienwiese und untersagt "Spaziergänge"

Für Mittwoch sind in München einige Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt. Das Kreisverwaltungsreferat reagiert und verlegt alle auf die Theresienwiese.

Zentraler Ort statt Spaziergänge und Demos an mehreren Stellen in der Stadt: So wird es am Mittwochabend in München aussehen. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) München fasst alle angemeldeten Corona-Demonstrationen für den 12. Januar zusammen und verlegt sie von den geplanten Orten auf die Theresienwiese. Beginn ist für alle Demos um 17.45 Uhr.

In einer Pressemitteilung des KVR heißt es, es liege eine größere Zahl an Demo-Anmeldungen vor, die sich thematisch gegen die Pandemiebekämpfung richteten oder sich diesem Spektrum zuordnen ließen. Diese Zahl an Demos "liegt im oberen zweistelligen Bereich".

München: Demonstrationen mit mehreren tausend Menschen angemeldet

Unter den angemeldeten Veranstaltungen ist laut KVR auch eine stationäre Demo am Geschwister-Scholl-Platz, die um 18 Uhr beginnen soll und für die 3.000 Personen angemeldet sind. "Die weiteren für Mittwoch angemeldeten Demos aus diesem Spektrum umfassen in Summe rund 1.200 Personen."

Alle Demonstrationen aus diesem Themenbereich fasst das KVR nun zu einer zentralen Veranstaltung zusammen, die räumlich und zeitlich festgelegt wird. Sie soll auf der Theresienwiese stattfinden und ab 17.45 Uhr beginnen. Auf der gesamten Theresienwiese herrscht an diesem Abend FFP2-Maskenpflicht.

Für die sogenannten Corona-Spaziergänge gibt es für Mittwoch ebenfalls eine Sonderregelung: Demnach seien im gesamten Stadtgebiet alle stationären oder sich fortbewegenden Demos im Zusammenhang mit sogenannten Corona-Spaziergängen untersagt, wenn die Anzeige- und Mitteilungspflicht gemäß Bayerischem Versammlungsgesetz nicht eingehalten sei, heißt es beim KVR.

Kurz vor Weihnachten war im vergangenen Jahr eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München eskaliert. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Messerattacken auf Einsatzkräfte. (mmhe)