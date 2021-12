Jugendliche sollen fürs Tischtennis spielen Strafe zahlen

Plus Wegen einer Partie Tischtennis an der frischen Luft müssen fünf Allgäuer Jugendliche jeweils 200 Euro Strafe bezahlen. Denn das Spiel verstieß gegen gegen Corona-Regeln.

Sie wollten nichts falsch machen, damals, als Mitte März die dritte Welle der Corona-Pandemie über das Land rollte. Bevor sie sich trafen, ließen sich die 17-jährigen Luis und Max aus Füssen testen und verabredeten sich im Freien, um jeder Ansteckungsgefahr aus dem Weg zu gehen. Sie spielten Tischtennis, betrieben also kontaktfreien Sport im Freien – das dachten sie zumindest. Auch als sich drei weitere Freunde anschlossen, habe man darauf geachtet, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.