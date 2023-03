CSU

Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist Markus Söders Allzweckwaffe

Die aktuell am höchsten gehandelte schwäbische Allzweckwaffe in Landtags-CSU und Staatsregierung ist der Allgäuer Klaus Holetschek.

Plus Seit der Corona-Zeit ist Klaus Holetschek als Gesundheitsminister in der Landes- und Bundespolitik omnipräsent. Jetzt könnte der Allgäuer in der CSU noch weiter aufsteigen.

Von Uli Bachmeier Artikel anhören Shape

In der Politik als "Allzweckwaffe“ gehandelt zu werden, ist eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits können sich Betroffene als Multitalent geehrt fühlen. Andererseits können sie nicht wissen, welche Aufgabe ihnen als Nächstes blüht. Die aktuell am höchsten gehandelte schwäbische Allzweckwaffe in Landtags-CSU und Staatsregierung ist der Allgäuer Klaus Holetschek. Als bayerischer Gesundheitsminister ist er seit der Corona-Zeit in der Landes- wie in der Bundespolitik omnipräsent. In der Partei wird er – nach dem einstimmigem Votum des Vorstands an diesem Wochenende – in Kürze als Nachfolger des Europaabgeordneten Markus Ferber zum Bezirksvorsitzenden der schwäbischen CSU aufsteigen. Und weil im Landtag CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer aus Kempten zum Ende der Legislaturperiode aufhört, darf er nach der Landtagswahl im Oktober als stärkste Stimme Schwabens in der Landespolitik gelten. Aber wie geht es dann weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

