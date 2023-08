Der Fall Aiwanger

Freie Wähler bangen um ihr Zugpferd – die CSU um den Koalitionspartner

Noch Herr des Geschehens? Hubert Aiwanger am Montag beim Handwerkertag in Miltenberg.

Plus Kurz vor der Landtagswahl hat sich die Flugblatt-Affäre zum Problem für die Freien Wähler ausgewachsen. Doch auch in der CSU grummelt es.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger mag gedacht haben, dass sich die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus den 80er Jahren mit ein paar Sätzen aus der Welt schaffen lasse – spätestens am Montag dürfte er erkannt haben, dass er damit falsch lag. Denn seine Distanzierung, via Pressemitteilung am Samstagabend verschickt, reichte weder der Opposition noch der mitregierenden CSU. Ihnen genügte auch nicht, dass sich Aiwangers Bruder als Verfasser der Hetzschrift bekannt hatte. Zu viele Fragen blieben offen, zu unglaubwürdig erschienen die Aussagen der beiden, zu heftig der Inhalt des Flugblattes, den Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) "Hardcore-Antisemitismus" nannte.

CSU-Kritik an Söder: Er habe "Aiwanger erst stark gemacht"

Wenige Wochen vor der Landtagswahl hat die Regierungskoalition damit ein handfestes Problem – eines, dessen Folgen für den Wahlausgang noch völlig unvorhersehbar sind: Die Freien Wähler müssen um ihre Führungsfigur und ihr Zugpferd bangen; die CSU um die Freien Wähler, auf die sich Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder schon früh als künftigen Koalitionspartner festgelegt hatte. Daran gibt es jetzt Kritik aus den eigenen Reihen an ihm, wenn auch leise. Mit seinem klaren Bekenntnis, die Koalition mit den Freien Wählern nach der Wahl fortsetzen zu wollen, habe Söder "Aiwanger erst stark gemacht". Das räche sich jetzt. hieß es.

