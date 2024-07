Unvergessliches Erlebnis: „Minis“ fahren im Papamobil

Zwei Wörter beschreiben es besonders gut: „heiß“ und „glücklich“. So ist das Wetter dieser Tage in Rom und so ist die bestimmende Gefühlslage der rund 50.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aus aller Welt zur XIII. Internationalen Ministrantenwallfahrt (29. Juli bis 3. August) dorthin gereist sind – unter ihnen etwa 3.200 Teilnehmende aus dem Bistum Augsburg.

Vielen „Minis“ beschert die Wallfahrt unvergessliche Momente

Einen Höhepunkt ihrer Wallfahrt erlebten die „Minis“ bereits am Dienstagabend bei der Papstaudienz auf dem Petersplatz. Franziskus wandte sich mehrfach auf Deutsch an die „lieben jungen Freunde“. Er rief sie auf, zum Nächsten zu sagen: „,Ich bin mit dir’, aber nicht mit Worten, sondern mit Taten, mit Zeichen, mit dem Herzen, mit konkreter Nähe“. Unvergessliche Momente für viele – auch für Maria Pfaller und Sebastian Wolfrum aus dem Bistum Eichstätt: Sie durften mit dem Papst im Papamobil fahren.

Mia Rothermel und Philipp Bader aus dem Bistum Augsburg kamen dem Kirchenoberhaupt ebenfalls sehr nahe. Sie überreichten ihm ein Wallfahrtstuch – und erhielten von Franziskus eine von ihm gesegnete weiße Kopfbedeckung, ein Pileolus.