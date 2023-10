Stimmkreis Cham: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt. Hier finden Sie alles rund um die Wahl und die Ergebnisse im Stimmkreis Cham bei der Bayern-Wahl 2023.

Im Herbst 2023 wird in Bayern wieder gewählt. Bei der diesjährigen Landtagswahl entscheiden die Wahlberechtigten in Bayern wieder darüber, wie die Mehrheitsverhältnisse im Landtag beschaffen sind. Umfragen zur Bayern-Wahl gibt es im Vorfeld zwar mehr als genug, doch das tatsächliche Ergebnis steht erst am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober fest.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Cham: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Bayern-Wahl 2023 versuchen alle bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien so viele Stimmen wie möglich zu holen. Davon gibt es zwei verschiedene Arten, denn die Wahlberechtigten in Bayern stimmen bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme ab. Allerdings gewinnt die CSU fast immer den Kampf um die durch die Erststimme festgelegten Direktmandate.

Auch im Stimmkreis Cham wird auf diese Weise entschieden, welcher Direktkandidat die Bürger im Bayerischen Landtag vertreten darf. Am Wahltag sind die Wahlberechtigten des Stimmkreises Cham dazu aufgerufen, ihre Stimme in den örtlichen Wahllokalen abzugeben. Alternativ dazu gibt es auch die Möglichkeit der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023. Wie die Wahlergebnisse in Cham letzten Endes ausgefallen sind, erfahren Sie hier an dieser Stelle am Wahltag durch unser Datencenter.

Cham: Orte im Stimmkreis 302 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wer sich für die Zusamensetzung der Stimmkreise bei der Landtagswahl 2023 in Bayern interessiert, der kann sich beim Bayerischen Landesamt für Statistik über diese informieren. Die einzelnen Stimmkreise können nämlich sowohl Ortschaften mehrerer Landkreise als auch kreisfreie Städte oder einfach nur einen Stadtteil einer Großstadt enthalten. Im Fall von Stimmkreis 302 ist die Zusammensetzung allerdings denkbar einfach. Der Stimmkreis Cham besteht schlicht und ergreifend aus den Gemeinden des Landkreises Cham.

Das sind die Orte, die zum Stimm(bzw. Land-)kreis Cham gehören:

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein ( Falkenstein , Michelsneukirchen , Rettenbach )

( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Stamsried (Pösing, Stamsried )

(Pösing, ) Verwaltungsgemeinschaft Tiefenbach ( Tiefenbach , Treffelstein )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Wald ( Zell , Wald)

Wald ( , Wald) Verwaltungsgemeinschaft Walderbach ( Reichenbach , Walderbach )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Weiding ( Gleißenberg , Weiding )

Ortschaften und Städte:

Arnschwang

Arrach

Bad Kötzting

Blaibach

Cham

Chamerau

Eschlkam

Furth im Wald

Grafenwiesen

Hohenwarth

Lam

Lohberg

Miltach

Neukirchen beim Heiligen Blut

beim Heiligen Blut Pemfling

Rimbach

Roding

Rötz

Runding

Schönthal

Schorndorf

Traitsching

Waffenbrunn

Waldmünchen

Willmering

Zandt

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Cham

Der Kampf ums Direktmandat war bei der vergangenen Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Cham eher eine Formalie. Denn wie immer gewann der Kandidat der CSU den Stimmkreis mit einem sehr großen Vorsprung. Daher durfte der CSU-Politiker Dr. Gerhard Hopp in den vergangenen fünf Jahren die Wählerinnen und Wähler aus Cham vertreten.

Die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Cham waren 2018 die Folgenden:

CSU : 44,1 Prozent

: 44,1 Prozent Freie Wähler : 17,1 Prozent

: 17,1 Prozent AfD : 16,3 Prozent

: 16,3 Prozent Grüne: 7,3 Prozent

SPD : 5,4 Prozent

: 5,4 Prozent FDP : 3,7 Prozent

: 3,7 Prozent Die LINKE: 2,3 Prozent

Sonstige: 4,0 Prozent

Um die Anzahl der Landtagsabgeordneten aller Parteien zu bestimmen, kommt es am Ende auf das Gesamtstimmen-Ergebnis an. Bei diesem werden die Erst- und Zweitstimmen miteinander verrechnet. Im Stimmkreis Cham gab es 2018 allerdings keine nennenswerten Unterschiede zwischen dem Ergebnis der Erststimme und dem berechneten Gesamtstimmen-Ergebnis. Dieses sah damals so aus: