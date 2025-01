Fünf Jahre Corona: Er war der erste deutsche Patient

"Typische Covid-19-Symptome wie Fieber und Husten entwickelte die Frau erst nach ihrer Rückkehr nach China, wo sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde." Das war der Beginn des Narrativs der "asymptomatischen Übertragung" und entsprechende Veröffentlichungen in verschiedenen Fachzeitschriften, z. B. im Bericht (Brief) des New England Journal of Medicine, da die Indexpatientin angeblich erst auf dem Heimflug nach Shanghai Symptome entwickelt hatte. Allerdings stellte sich heraus, nachdem Beamte des RKI und des bay. Landesamtes für Gesundheit diese Indexpatientin telefonisch interviewten, dass diese bereits in Deutschland keinesfalls symptomfrei war. Sie fühlte sich müde, litt an Muskelschmerzen und nahm Paracetamol ein: https://www.science.org/content/article/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong Insofern würde die oben zitierte Aussage dieses AZ-Beitrages einem Faktencheck nicht standhalten.