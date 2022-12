Gesundheit

RSV-Welle und überlastete Kliniken: Wenn für schwerkranke Kinder kein Platz mehr ist

Die kleine Marlena war in einem lebensbedrohlichen Zustand, als sie am 6. November mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg geflogen wurde.

Plus Das RS-Virus grassiert weiter. Gefährlich ist es vor allem für Säuglinge und Kleinkinder. Wie lebensbedrohlich es werden kann, erlebt gerade eine Familie an der Uniklinik Augsburg.

Von Daniela Hungbaur

Marlena ist eigentlich ein richtiges Energiebündel. Kerngesund. Spielt gerne draußen. Hat ihren eigenen Kopf. Infekte steckt das zweieinhalbjährige Mädchen mit den blonden Haaren gut weg. Zumindest war das so. Bis das RS-Virus kam. Das Respiratorische Synzytial-Virus. Ein Krankheitserreger, der bisher als eher harmlos galt und wie jetzt in den Wintermonaten oft grassiert. Er verursacht zwar Schnupfen, Husten, Fieber, seine Folgen sind in der Regel aber gut behandelbar. In diesem Jahr ist das bekanntlich anders.

