Wieder Gewitter und Starkregen erwartet: Welche Regionen sind betroffen?

Auch am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst wieder vor Gewittern in Bayern. Besserung ist in den kommenden Tagen erst einmal nicht in Sicht.

Nahezu jeden Tag gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell Unwetterwarnungen heraus. Das ändert sich auch zum Start der neuen Woche nicht. Und auch in den kommenden Tagen sind immer wieder Gewitter möglich.

Gewitter in Bayern heute: Starkregen, Hagel und Sturm

Mit ersten Gewittern rechnet der DWD am Montagmittag. Am Nachmittag und Abend ziehen vermehrt Unwetter auf, lediglich der Südosten Bayerns bleibt verschont. Es werden Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, Hagel und Windböen mit 60 km/h erwartet. Am späten Abend und in der Nacht zum Dienstag ziehen unwetterartige Gewitter vom Allgäu über Oberbayern nach Niederbayern und in die Oberpfalz. Dabei sind bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Zudem rechnet der DWD mit bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern und Sturmböen mit bis zu 90 km/h.

Am Montagvormittag ist es bereits meist bewölkt, von Schwaben bis nach Oberfranken kann es leicht regnen. Am Mittag kann sich die Sonne kurz zeigen. Bevor die Gewitter aufziehen, steigt die Temperatur auf 19 bis 22 Grad, an der unteren Donau sogar auf bis zu 24 Grad.

Immer wieder Gewitter in Bayern in dieser Woche

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter Richtung Osten ab. Es folgt allerdings kräftiger Regen. Der Tag beginnt dann an den östlichen Mittelgebirgen und in Alpennähe noch nass. Am Nachmittag klingt der Regen dann aber auch zwischen dem östlichen Alpenrand und dem Bayerischen Wald ab. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab und der DWD rechnet nur mit vereinzelten Schauern. Mit Höchstwerten von 15 bis 22 Grad wird es deutlich kühler als an den Tagen zuvor.

Der Mittwoch beginnt im Großteil Bayerns mit Sonne, im westlichen Franken kann es aber etwas regnen. Im Laufe des Tages breiten sich die Niederschläge von Unterfranken bis nach Schwaben aus und gehen in Schauer und teilweise Gewitter über. Die Temperatur steigt dabei auf 18 bis 23 Grad.

Am Donnerstag ist es überall stark bewölkt. Am Vormittag regnet es vor allem im Südosten. Später breiten sich Schauer und Gewitter aus. Dabei wird es maximal 17 bis 21 Grad warm.

In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer ab und örtlich zieht Nebel auf. Tagsüber sind allerdings wieder Schauer, Gewitter und lokal auch Starkregen möglich. Die Temperatur steigt dabei auf 19 bis 23 Grad.